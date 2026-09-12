Festival Vimperk26 nabídl kulturní program i novou zámeckou stezku

Autor: ČTK
  20:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stovky lidí navštívily dvoudenní premiérový ročník multižánrového festivalu Vimperk26, který dnes skončil. Kromě řady kulturních akcí si mohli zájemci projít novou zámeckou stezku, která ve Vimperku na Prachaticku vznikla. ČTK to řekl jeden z organizátorů festivalu Šimon Blaschko.

"Zájem návštěvníků o akci nás mile překvapil. Dorazili nejen místní, ale potkávali jsme lidi, kteří nežijí ve Vimperku a přijeli se na festival podívat i z jiných míst," uvedl.

Festival od pátku do dneška nabídl divadelní představení, besedy nebo koncerty. Vrcholem pak bylo dnes večer vystoupení kapely Vypsaná fixa. "Vimperk dlouhodobě postrádá vlastní velkou kulturní akci, která by odrážela charakter města. Nechtěli jsme však nabídnout jen další z mnoha historizujících městských slavností nebo jeden velký koncert na náměstí, kterých je po celé republice spousta. Cílem je postupně vybudovat moderní festival, který bude pevnou součástí identity města a jednou z jeho atraktivit," uvedla vimperská starostka Jaroslava Martanová (STAN).

Blaschko dodal, že organizátoři připravují pokračování akce i pro příští roky. Vrcholem by měl být rok 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury. "Rádi bychom s Českými Budějovicemi spolupracovali a předpokládáme, že za dva roky ještě výrazně stoupne návštěvnost našeho festivalu," uvedl Blaschko.

Zájemci se při akci Vimperk26 mohli premiérově projít po nové zámecké stezce. Náklady na její vybudování činily téměř 10 milionů korun. Trasa vede nedaleko centra města skalnatým a lesnatým terénem. "Stezka je navržena tak, aby zaujala všechny věkové skupiny. Dětské návštěvníky potěší hrací prvky v podobě lesních zvířat, které jim umožní objevovat les hravou formou. Edukativní charakter stezky podtrhne v Čechách i zahraničí oblíbený poesiomat, který nabízí možnost zaposlouchat se do úryvků z děl českých a německých pošumavských autorů. Samozřejmě nechybí ani sedací mobiliář a informační panely, které návštěvníkům přiblíží historii zámecké obory," uvedla referentka cestovního ruchu vimperské radnice Lenka Pechoušková.

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