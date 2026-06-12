Festiválení v českobudějovické knihovně láká děti do světa příběhů a fantazie

Přehlídka Festiválení láká 18. a 19. června návštěvníky do českobudějovické knihovny. Dvoudenní festival s podtitulem Cestou necestou promění knihovnu Na Sadech na místo dobrodružných výprav, her a objevování. Dopoledne budou patřit školám, odpoledne rodinám s dětmi. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 18. června v 08:30, sdělila ČTK Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny.
"Knihy jsou jedním z nejdostupnějších způsobů cestování a otevírají nové světy, místa i myšlenky. Letošní Festiválení proto pojímáme jako dobrodružnou výpravu, během které si děti vyzkouší různé aktivity a zapojí fantazii i tvořivost," uvedl ředitel knihovny Ivo Kareš. Připraveny budou interaktivní aktivity, soutěže, tvoření i stanoviště zaměřená na objevování příběhů a světa kolem.
"Děti budou během festivalu putovat mezi různými stanovišti a objevovat, že cesta nemusí vést jen po mapě, ale i skrz knihy, příběhy a vlastní představivost," doplnila vedoucí oddělení pro děti Vendula Medalová Hůdová. Návštěvníky čeká program v knihovně i na zahradě. Mohou si vyzkoušet sportovní aktivitu hobby horsing, putování s roboty Blue-Bot, kosmickou výpravu i smyslovou Dračí stezku. Vyzkouší si také stezku bosých nohou s kamínky a dalšími překvapeními, zapojí se do velkoformátového tvoření a mezi aktivitami si mohou odpočinout na zahradě s knihou v ruce.