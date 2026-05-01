Festivalové jednohubky zahájily v Českých Budějovicích divadelní Jižní Svéráz

Festivalové jednohubky dnes v Českých Budějovicích zahájily festival Jižní Svéráz. Do neděle lákají diváky na divadelní zážitky na neobvyklých místech. Lidé si mohou užít desítky inscenací, koncertů, performancí i workshopů. Ve třech zónách s volným vstupem se prolíná divadlo, hudba i současné umění, řekli ČTK organizátoři festivalu z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Park Stromovka nabízí program pro rodiny s dětmi, kulturně-kreativní centrum Žižkárna prostor pro současnou tvorbu a setkávání a ulice Dr. Stejskala se stala hlavní tepnou festivalového dění s hudbou, občerstvením a různými formami živého umění. “Vytáhneme divadelní dekorace z inscenací, které už jsou po derniéře a jsou určené k likvidaci. My jsme je zachránili a umístíme je do veřejného prostoru. Diváci si je budou moci osahat i vyzkoušet," řekla produkční festivalu Monika Toncarová.
Součástí zahajovacího víkendu jsou i výrazné festivalové tituly. Malé divadlo dnes v 10:00 uvedlo premiéru loutkového představení na hladině rybníku Bagr Majáky na konci světa. Činohra v sobotu představí Sen o říši krásy v prostoru Zámecké jízdárny v Českém Krumlově. Soubor Pomezí přiveze projekt Climax, který diváky vtahuje do dění odehrávajícího se během jediné klubové noci a stírá hranici mezi jevištěm a hledištěm. Divadlo Pomezí nabídne Kolemjdoucí, což je výtvarná instalace inspirovaná sociologickým výzkumem Rozděleni svobodou: Česká společnost po 30 letech.
Festival site specific a imerzivního divadla Jižní Svéráz 2026 od května do září propojí osm měst a 30 lokalit, na nichž se představí 45 souborů a uměleckých skupin s 37 inscenacemi a 263 představeními. Dramaturgie festivalu vedle činohry, tance, opery či loutkového divadla nabídne také nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci.
Součástí programu je osm festivalových premiér. Kromě dvou víkendových jde o Ztracené pohyby tvůrčí skupiny Temporary Collective. Baletní soubor Jihočeského divadla uvede premiéru imerzivního tanečního hororu Spalovač mrtvol a operní soubor hudební titul Malý princ. Mezi další připravované premiéry patří Zahradní slavnost, Hotel Fatigue či Kabaret Hrzán. O závěr festivalu se postará komická opera Zabijačka.