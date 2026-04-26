Festivaly na jihu Čech letos nabídnou tradice i hudbu z počítačové hry

Letní festivaly letos na jihu Čech nabídnou tradiční program i řadu novinek. Na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov zazní skladby z celosvětově úspěšné české počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Folková přehlídka Okolo Třeboně oslaví 35 let výstavou věnovanou předchozím ročníkům a narozeninová překvapení k 20. výročí chystají také na táborském festivalu Mighty Sounds, zjistila ČTK.
Při 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se od 17. července do 8. srpna představí stovky umělců z celého světa. Letos se ponese v duchu hlavního tématu Labyrint příběhů. Tři skladby zazní ve světové premiéře a diváci si mohou vybrat ze čtyř desítek koncertů. "Takovou zajímavostí bude, že budeme mít velký open-air koncert hudby z digitální hry Kingdom Come Deliverance 2. To bude velká věc, dirigovat to bude přímo skladatel Jan Valta. Budeme to koncipovat jako celý středověký den, kdy tam bude program od rána do večera," řekla ředitelka festivalu Kateřina Kalistová.
Festival Mighty Sounds, který se zaměřuje na žánry jako punk, ska, hardcore, reggae či rokenrol, letos slaví 20. narozeniny. Od 26. do 28. června se na letišti Aeroklubu Tábor představí například Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation či Burning Spear. Z domácích interpretů se návštěvníci mohou těšit na Fast Food Orchestra, Poletíme?, Totální nasazení nebo Gutalax. Kromě toho 20. ročník nabídne i alternativní divadlo, akustické sety, vystoupení DJs, sportovní vyžití nebo dětský koutek. "Chystáme nějaká narozeninová překvapení, a to jak z hlediska výzdoby festivalu, tak v oblasti novinek v areálu," řekla mluvčí festivalu Markéta Broumová.
Festival Okolo Třeboně letos sází na osvědčený program, ale představí se i mladé kapely. Na čtyřech scénách odehrají hudebníci na 35 koncertů a připraven je také doprovodný program. Přijede Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a zahrají Nezmaři, Asonance či Epydemye. "Bude velká výstava Okolo Třeboně 35 let v Domě Štěpánka Netolického. Budou tam fotografie a plakáty ze všech ročníků. A chceme u příležitosti výročí uspořádat koncert, který skončí až východem slunce," uvedl ředitel festivalu Pavel Barnáš.
Vážná hudba rozezní Třeboň od 7. do 11. července. Třeboňská nocturna letos nabídnou pět večerů vrcholné klasiky. "Program zahájíme v Zámecké konírně, kde představíme rakouskou violoncellistku Alexandru Kahrer. Vyvrcholením festivalu bude na nádvoří radnice operní galavečer na počest Emy Destinnové," řekla Šárka Vlnasová z produkce festivalu.
Mezi tradiční akce patří Mezinárodní dudácký festival, který se ve Strakonicích poprvé konal v roce 1967 a patří k nejvýznamnějším folklorním přehlídkám na světě. Letos se bienále uskuteční od 20. do 23. srpna a představí se na něm 18 dudáckých kapel z Česka a 16 souborů z 15 zemí.
Druhý srpnový víkend se mohou diváci těšit na 23. Mirotické setkání loutek a hudby. Jihočeský multižánrový festival, který propojuje všechny generace, letos láká například na Davida Krause a Gipsy Brothers či Totální nasazení a divadelní scéna přivítá desítku divadel. Historik Petr Kreibich připomene památku mirotického malíře Mikoláše Alše i legendárního loutkáře Matěje Kopeckého.