Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Autor: mrk
  10:32aktualizováno  10:32
Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní zahradě Janíček vznikla sauna, kterou pomohl vybudovat Fin Esko Mäkinen, řezbář a hudebník.
Fotogalerie4

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026) | foto: David Peltán

Mäkinen upozornil na to, že české pojetí „finské sauny“ má k tradici severského státu daleko. „Všiml jsem si, že pokud chci jít v Česku do dobré sauny, musím si ji postavit sám,“ vypráví s úsměvem Mäkinen.

V lednu v komunitním centru po měsících brigád poprvé roztopili kamna nové stavby. Nabízí autentický finský zážitek, sousedskou sounáležitost a kontakt s přírodou.

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)
Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)
Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)
Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)
4 fotografie

Jak vysvětluje jedna ze zakladatelek Valerie Procházková, i provoz sauny bude založený na komunitních principech: „Vstup bude prozatím dobrovolný. Kdo bude chtít, může nám přispět na dřevo. Lidé si musí přinést jen své vlastní pohodlí, jako prostěradlo, župan, ručník, láhev s vodou a dobré boty – jsme skutečně v přírodě,“ upozorňuje.

Esko Mäkinen v Táboře žije a s komunitním centrem dlouhodobě spolupracuje. Jak zmiňuje, v českých „finských“ saunách podle něj chybí hlavně ventilace. „Vzduch uvnitř se nemění. V takové sauně vydržím sedět maximálně deset minut a pak potřebuji kyslík. Ve finském typu sauny naopak můžete sedět hodiny, protože máte pořád čerstvý vzduch,“ vysvětluje Mäkinen.

Není to o maximálním horku

A druhým problémem českých saun podle Fina je, že si lidé myslí, že by uvnitř mělo být co největší horko. „Ideální systém je ale takový, že prostor vyhřejete na 60–70 °C, pak polijete kameny na kamnech, teplota se na okamžik zvedne na 80–85 °C a pak pomalu klesá. V sauně tak vzniká určitá frekvence, dynamika,“ popisuje Esko Mäkinen.

To vedlo jeho a přátele z komunitní zahrady Janíček k rozhodnutí postavit v Táboře vlastní, trochu netradiční saunu, nebo spíše potní chýši. „Chtěli jsme vyrobit jakousi jurtu, ale po finsku – aby tam byla dobrá kamna a vyvýšená místa k sezení,“ říká Fin.

Nakonec má sauna podobu prosvětleného altánu s látkovými stěnami a bytelnou dřevěnou konstrukcí. „V létě ji totiž využijeme i jako přírodní učebnu pro děti,“ doplňuje zakladatelka projektu Valerie Procházková.

V zahradě Janíček propagují takzvané sociální saunování. V něm nejde o to vydržet co nejvyšší teplotu, ale strávit společný čas v klidu a respektu s vědomím, že uvnitř jsme si všichni rovni.

„Ve Finsku se nepovažuje za dobré chování, když v sauně mluvíte nebo děláte hluk. Je to společný okamžik relaxace. Sedíte, užíváte si löyly (páru z kamenů), pak si dáte pauzu, jdete ven, trochu se zchladíte a pak se vrátíte. Takhle to zopakujete třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát. Nikam se nepospíchá,“ zdůrazňuje Mäkinen.

Pomůžete mozku, kůži i imunitě. 13 důvodů, proč chodit do sauny

Zájemce bude provádět veřejnými akcemi, které plánují pro saunu vypisovat na facebookovém profilu několikrát do roka, a to i v létě. „Ve Finsku chodíme do sauny po celý rok. I v horkém létě má ochlazující účinek,“ říká Mäkinen. V Janíčkově zahrádce se lidé nebudou ochlazovat v bazéncích, ale přímo v Tismenickém potoce, který vytéká z Jordánu.

„Je to něco mezi křtem a zážitkem prahu. Určitá míra nepohodlí vlastně přidává na hloubce celého prožitku,“ konstatuje Procházková. Sauna bude k dispozici i pro soukromé akce. „Pokud se domluví parta holek nebo kluků, je to možné. Jen nám napíšou a my ostatním dáme vědět, že je v tu dobu obsazeno. Celé je to vymyšlené tak, abyste k tomu nepotřebovali nikoho, kdo by vám musel jít otevřít. Ti, co se zapojí, dostanou klíče a vysvětlíme jim pravidla,“ říká Procházková s tím, že dovnitř se vejde 12 až 20 lidí.

Výstavba byla součástí projektu Rosteme pod jedním nebem, který podpořila Nadace Via částkou 70 tisíc korun.

„Idea sauny se rodila pomalu a možná by se bez grantu rodila ještě pár let. Tím, že jsme do toho šli a napsali, že koupíme kamna a plachtu, nás přimělo udělat tu finální tečku. Za to jsem ráda,“ doplňuje Valerie Procházková. Tábor je podle jejích slov hodně komunitní město, lidé se nebojí společně scházet. „Když má někdo takhle šílený nápad, ostatní jsou schopní se přidat,“ dodává.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

Humpolecká radnice chce ještě letos projekt na opravu Medovy vily

ilustrační snímek

Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy vily, aby mohla požádat o peníze z takzvaných norských fondů....

21. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Policie prověřuje pobodání dvou mužů v Rudné u Prahy, jeden skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů transportovali s vážnými poraněními do...

21. února 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné...

21. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

21. února 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Petřiny

Praha Petřiny

Uaujala veřejná nabíječka elektromobilů napojená do systému veřejného osvětlení v Praze 6 na Petřinách.

vydáno 21. února 2026  10:22

Expert: Stav konfliktu napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo

ilustrační snímek

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní...

21. února 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Dopravu na severu Čech může komplikovat sněžení či mrznoucí déšť

ilustrační snímek

Dopravu na severu Čech může řidičům zkomplikovat sněžení nebo mrznoucí déšť. Místy je ledovka. Policie radí zvýšenou opatrnost. Přes den vystoupají teploty...

21. února 2026  8:29,  aktualizováno  8:29

Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další medaili

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.

21. února 2026

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat permanentky i na pokladně

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat roční permanentky i na pokladně. Kvůli nákladům spojeným s výrobou plastových karet ale budou o 50 korun...

21. února 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

V Olomouckém kraji platí obezřetnost hlavně na vozovkách posypaných štěrkem

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností musejí v Olomouckém kraji nadále počítat řidiči na silnicích udržovaných takzvaně inertně, tedy posypaných štěrkem, ne solí. Týká se to...

21. února 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na části silnic v hradeckém kraji zůstává po nočním sněžení rozbředlý sníh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Rozbředlý sníh zůstával dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku. V Krkonoších a v Orlických horách...

21. února 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

21. února 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.