Bayern či Leicester. Českobudějovická akademie vítá slavné fotbalové kluby

V osmičlenném klání se utkají týmy do 15 let. Získat tak věhlasné kluby na mezinárodní turnaj není jen tak. „Je to záležitost více let. Snažíme se pro naše hráče podle finančních možností zajišťovat mezinárodní srovnání, a tak jsme byli v Anglii, Německu, Polsku či Rakousku. Při těchto akcích jsme získali dobré kontakty a i díky nim teď můžeme na Složišti přivítat taková mužstva,“ vylíčil Benát.

Tak hvězdný turnaj je v regionu opravdu unikátní. Po jednáních kluby zhruba v květnu potvrdily účast. „Nepamatuji si, že by podobnou akci Dynamo pořádalo. Navíc kategorie U15 už je docela vysoká a sportovní úroveň bude skvělá. Teď děláme turnaj pro osm týmů, ale uvidíme do budoucna, co se nám povede. Areál máme povětšinou plně vytížený, není to lehké,“ zamyslel se.

Z pořádání prestižní události je nadšený také Petr Maroš, náměstek budějovické primátorky. „Považuji to za nejlépe obsazený fotbalový turnaj, který v Budějovicích kdy byl. Těším se na srovnání Dynama s evropskou špičkou, protože i místní akademie je výborná. Jsem hodně zvědavý,“ poznamenal.

Turnaj vnímá i jako významnou prezentaci města. „Je to přesně akce, která má reprezentovat Budějovice jako sebevědomé a atraktivní město, kam chceme pozvat lidi nejen z České republiky. Třeba Bayern tady bude celý týden. A když pak veřejně odprezentuje, že se mu u nás líbilo, bude to obrovská reklama,“ přidal Maroš.

Německý velkoklub zahájil na jihu Čech prakticky soustředění. Dorazil už včera, čeká ho pět tréninků, jeden volný den a před víkendovým turnajem také páteční přátelský duel s Dynamem. Oba celky se totiž nepotkávají v základních skupinách. „Jsme s jejich zástupci v kontaktu už delší dobu. Nižší mládežnické týmy se už několikrát potkaly. I protože jsme obstáli, tak je turnaj zaujal,“ řekl Benát.

Pořadatelé Bayernu zajistili i doprovodný program. Ve středu tým vyrazí na rafty, zahraje si také bowling a čekají ho i další aktivity.

Domlouvají stáž v Anglii

Ještě o něco složitější bylo splnění všech podmínek pro anglický Leicester City. „Kvůli účasti v Premier League mají pravidla, která musí plnit, když vycestují ze země. Bylo třeba jim poslat všechny informace, nafotit hotel, hřiště a další. Asi před dvěma týdny pak ještě dorazil zástupce z klubu, který vše osobně zkontroloval. Ale byl spokojený a skromný,“ popsal Benát setkání s Mattem Goodwinem.

Setkání na turnaji přinese budějovickým mladíkům a celé akademii možnosti do budoucna. „S Mattem jsme domluvili, že bychom mohli podniknout stáž v prosinci v Anglii. Podobné kontakty jsou důležité a cestou k dalším možnostem,“ uvedl šéf budějovické akademie.

Ještě důležitější než výsledky na turnaji bude pro mladíky konfrontace s předními týmy a jejich skvělými hráči. „Kluci uvidí opravdovou kvalitu, budou se s ní moct poměřit a mělo by je to motivovat dál. Věřím, že budeme konkurenceschopní. Těším se na výborné individuality z ostatních týmů,“ naznačil.

Benát soudí i podle zkušeností z předchozích let. Když bylo Dynamo v Anglii, utkaly se celky U12 a U13 s Tottenhamem, Watfordem, West Hamem či Arsenalem. „Kluci si ze začátku zvykali na tempo. Ale pak v posledním zápase už bylo vidět, že se přizpůsobili rychlosti a intenzitě hry soupeřů. Takové zápasy by potřebovali hrát co nejčastěji, to je posouvá. I proto se jim snažíme je zajistit,“ dodal Benát a pozval diváky na zajímavé fotbalové výkony.

Turnaj začíná v sobotu v 10 hodin, zápasy budou pokračovat až do odpoledne. V neděli od devíti hodin startují čtvrtfinále, finále je v plánu ve 13.40.

Ve čtyřčlenných skupinách se utká každý s každým, první dva projdou do bojů o medaile. Ve skupině A jsou Bayern Mnichov, Lyngby Kodaň, Śląsk Wrocław a Sparta Praha, v béčku pak Leicester City, Slovan Bratislava, Slavia Praha a budějovické Dynamo.