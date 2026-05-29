Město České Budějovice ročně přispívá na činnost mládežnické akademie 8,6 milionu korun. Jihočeský kraj posílá každý rok tři miliony. V součtu 11,6 milionu korun z veřejných peněz. Fotbalový klub navrhuje převzít plnou odpovědnost za financování akademie.
„Tyto prostředky by tak mohly být ze strany města a kraje využity pro jiné veřejně prospěšné účely,“ poukazuje Dynamo v nabídce. „Tři miliony korun ročně vracíme prostřednictvím nájmu na Složišti zpět městu,“ dodává.
Jako protihodnotu klub od města očekává dlouhodobé užívání Střeleckého ostrova, zpětvzetí výpovědi stávající smlouvy a zajištění tréninkových možností pro družstva klubu v odpovídajícím rozsahu.
Zástupce radnice Petr Maroš reagoval ihned. „Odpovíme v duchu, že nic takového jsme nikdy nepožadovali. Naopak do akademie chceme investovat víc peněz. Chceme se vyhnout tomu, jako to bylo za majitele Vladimíra Koubka i nyní za Nneky Ede, že trenéři v akademii nedostávali peníze,“ oznámil první náměstek budějovické primátorky.
Klubu chybí licence na příští sezonu
Město při poslední nabídce navrhovalo, že klub může využívat stadion po celou příští sezonu, pokud bude mít radnice rozhodovací pravomoci v akademii, které dosud drží vlastník klubu. Zároveň chtělo odkoupit B mužstvo a tým žen. Dynamo však vyžadovalo delší než roční možnost využití stadionu.
Klub aktuálně nemá profesionální licenci pro příští ročník druhé ligy. Proti oznámení o neudělení licence se odvolal, finální rozhodnutí licenční komise bude příští týden v úterý. Čas na řešení se tedy krátí.
„Pokud by profesionální fotbal v Českých Budějovicích navzdory této nabídce zanikl, společně s B týmem, ženským týmem a akademií, ponese za takový výsledek plnou odpovědnost politická reprezentace města České Budějovice a Jihočeského kraje, která navržené řešení odmítla a neprojevila vůli chránit budoucnost fotbalu v našem městě,“ vyslovilo se Dynamo v prohlášení.
Podobný záměr majitelka Nneka Ede navrhovala už na začátku května, kdy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedla, že je připravená dodatečně investovat do rozvoje akademie vlastní prostředky ve výši 100 - 150 tisíc eur ročně, tedy 2,5 – 3,7 milionu korun.
Radnice mezitím chystá založení nového klubu, který by měl začít ve třetí lize s okamžitou ambicí postupu o soutěž výš. „Akademii budeme v plné výši podporovat bez ohledu na majitele,“ naznačil Maroš v pátek ráno na sociálních sítích.