Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

Pavel Kortus
  13:52aktualizováno  13:52
Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Město chce subjekt dočasně získat, aby ho stabilizovalo. Ve středu na mimořádné radě města vypoví nájemní smlouvu na stadion.

Pětičlenná delegace Dynama dorazila na krajský úřad s mírným zpožděním. Nigerijská majitelka Nneka Ede měla jako doprovod svého bratra, právního zástupce a Miroslava Markoviče s Michalem Sobotou jako další zástupce klubu.

Na Ede čekali před jednáním zástupci okresního soudu s obsílkou. Podle mluvčí soudu se jedná o její civilní záležitost. Od soudního exekutora dopis převzala s tím, že neví, čeho se týká.

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Zástupce fotbalového klubu vítal jihočeský hejtman Martin Kuba, náměstek budějovické primátorky Petr Maroš a předseda finančního výboru města Viktor Lavička.

Ve hře byly zejména dvě varianty. Zástupci města a kraje usilovali o domluvu s majitelkou, aby prodala fotbalový klub. Dočasně by ho získalo město, které by následně hledalo nového investora. Zřejmě by to bylo na jednu sezonu.

„Nabídli jsme majitelce odkup akcií Dynama. Dnes by se nám měla ozvat s tím, jestli o tom chce jednat,“ přiblížil Kuba.

Co když Ede odmítne?

Pokud Ede klub nebude chtít prodat, vedení města a kraje sáhne ke krajním řešení, protože je s fungováním Dynama delší dobu nespokojené. Prvním je bez ohledu na rozhodnutí majitelky vypovězení nájemní smlouvy ze stadionu.

„Dá se říct, že je to stoprocentní. Tak jsme to i zástupcům Dynama řekli. Je nemožné dohodnout prodej takového klubu na hodinovém jednání. Určili jsme si možné kroky. Pokud se na prodeji dohodneme, výpověď můžeme stáhnout. Licenční řízení je začaté. Aby bylo zastavené, musíme výpověď ze stadionu předat,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš.

Zahraniční vedení Dynama v čele s majitelkou Nnekou Ede dorazilo na jednání na krajský úřad (14. dubna).

Výpověď trvá 12 měsíců, takže při doručení v dubnu bude mít druholigový klub problémy se ziskem profesionální licence na příští ročník, protože nebude mít kde dohrát sezonu.

Radní si už na pondělním zasedání určili postup pro jednání a také nejvyšší částku, kterou za klub jsou ochotní dát. Podle informací iDNES.cz se jednalo o maximální výši 25 milionů korun.

„Město nemá dlouhodobě vlastnit klub. Po různých problémech s předchozími majiteli by to byla jeho stabilizace. Podle stanoviska majitelky budeme dál postupovat, abychom zachránili historii a značku klubu a fungování mládežnické akademie,“ doplnil Kuba.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Ede ani nikdo další z vedení klubu po jednání odpovídat nechtěl. „Uvidíme, jestli se majitelka rozhodne pro smířlivou cestu a budeme mít zájem se dohodnout na prodeji, nebo zvolí nějaké bojovnější varianty,“ přidal Kuba.

Nigerijská podnikatelka Ede získala klub loni v červnu od tehdejšího majitele Vladimíra Koubka za částku lehce přesahující 20 milionů korun. Od začátku působení zahraničního vedení v Budějovicích se vedou spory s městem a krajem, které není spokojené hlavně s komunikací klubu a jeho prezentací.

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Plán firmy AVE na spalovnu v Rybitví se vážně komplikuje, soud zamítl žalobu

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...

Už je to 20 let, co se společnost AVE CZ snaží získat povolení na stavbu spalovny nebezpečných odpadů nedaleko Pardubic. A po dnešním rozsudku krajského soudu je naplnění plánu vzdálenější, než...

14. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na Nemilance v Olomouci se zabydleli bobři, stavění hrází monitorují odborníci

ilustrační snímek

Na říčce Nemilance v okrajové části Olomouce se postupně zabydlely tři rodiny bobrů. Stavění jejich hrází monitorují odborníci, aby předešli případným...

14. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kutná Hora chystá rekonstrukci Základní školy Jana Palacha za 150 mil. Kč

ilustrační snímek

Kutná Hora chystá rozsáhlou rekonstrukci Základní školy Jana Palacha. Práce vyjdou na 150 milionů korun a jsou naplánovány na několik příštích let. Dělníci...

14. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Aš udělí čestná občanství devíti americkým vojákům padlým v roce 1945

ilustrační snímek

Město Aš udělí čestná občanství devíti padlým americkým vojákům, kteří v dubnu 1945 zemřeli v závěru druhé světové války při osvobozování ašského výběžku....

14. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Smíchově v Praze 5 nyní z terminálu až do Jinonic jsou provozovány jak autobusy č. 137, tak ve zkušebním provozu trolejbus č. 52, který je na konečné Na Knížecí dobíjen pomocí konzoly pro sběrače...

vydáno 14. dubna 2026  14:43

Uhelný trh

Uhelný trh

V Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu bylo možné vidět dlouhý autobus. Zřejmě do úzkých ulic ho nahnala navigace. Vše naštěstí dopadlo dobře.

vydáno 14. dubna 2026  14:41

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

14. dubna 2026  14:38

Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého...

Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna...

Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Brodě z roku 1256

Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čistírna vod v Rybitví používá anammoxové bakterie, jsou výkonné a rychlé

ÄŚistĂ­rna vod v RybitvĂ­ pouĹľĂ­vĂˇ anammoxovĂ© bakterie, jsou vĂ˝konnĂ© a rychlĂ©

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví na Pardubicku zavedla novou technologii na čištění skládkových vod. Používá k tomu jako jediná v Česku anammoxové...

14. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

