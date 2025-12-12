Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama

Pavel Kortus
  13:32
Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které Dynamo na podzim hodně trápily.
Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou. | foto: Štěpánka Srncová

Eliška Stropková je kapitánkou Dynama.
Eliška Stropková (v černobílém) bojuje o míč.
Karolína Vaňková (v černobílém) se prala na hrotu útoku, obrana Sparty byla...
Momentka z utkání mezi ženami Dynama České Budějovice a rezervou Sparty (žlutá).
7 fotografií

Když trenéři fotbalistek Českých Budějovic zavolají k týmu „Eliško“, otočí se hned tři. Jedna z nich, Eliška Stropková, je od léta novou kapitánkou. „Mně se říká Eldo, Eliška Hrubá je pro každého El a Eliška Vítová má přezdívku Elina. Já bych za to moc ráda nebyla, ale jí se to líbí,“ líčí.

Ženský tým Dynama letos přibrzdil svůj až raketový vzestup. Celek založený teprve před pěti lety v posledních sezonách skoro jen vyhrával. Jasně prolétl divizi, hned postoupil i z České fotbalové ligy a loni oslnil třetím místem při premiéře ve druhé lize.

V této sezoně už si soupeřky na Jihočešky dávají větší pozor. Dynamo je po podzimu na osmé příčce s devíti body. „Potvrzuje se, že pro nováčka bývá druhá sezona těžší. Samy jsme čekaly lepší výsledky. Hra kolikrát nebyla špatná a měly jsme navrch, ale doplácely jsme na vlastní snadné chyby,“ lituje.

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

Stropková má na mysli zejména standardní situace. Dynamo inkasovalo z rohů nebo dlouhých autů do vápna až příliš mnoho branek. „Celkově nejsme jako tým moc vysoké. Soupeřky v tom většinou mají převahu. Ale i tak jsme kolikrát nebyly dostatečně důrazné nebo nám chyběly zkušenosti,“ vysvětluje.

Černobílé na podzim také dostihla šířka kádru. Když některé hráčky vypadly, bylo to znát. Přivést do týmu posilu odjinud je složité a dorostenky se zapojují teprve postupně.

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.
Eliška Stropková je kapitánkou Dynama.
Eliška Stropková (v černobílém) bojuje o míč.
Karolína Vaňková (v černobílém) se prala na hrotu útoku, obrana Sparty byla proti ní většinou v přesile.
7 fotografií

„Je pravda, že máme úzký kádr. Část podzimu chyběla i brankářka Janča Čondlová. Chytala gólmanka z dorostu Adéla Nalezená, i ta nás podržela. Konkurence by nás posunula dopředu, ale každá sama se snažíme neustále zlepšovat,“ tvrdí.

Paradoxně se budějovickým fotbalistkám hrálo lépe proti favorizovaným celkům. Jen kousek jim chyběl například k vyřazení prvoligového Brna v domácím poháru, prohrály doma těsně 2:3.

„Přijde mi, že proti silným týmům hrajeme bez obav. Alespoň tak to mám já. Chceme jim to co nejvíc znepříjemnit. Věřím, že na jaře budeme lepší,“ zdůrazňuje Stropková.

Noví trenéři chtějí hrát útočný fotbal

Ženy Dynama od léta vede trenérská dvojice Tomáš Kupka a Zbyněk Německý. „Přijde mi, že hrajeme útočnější fotbal. S každým soupeřem po nás chtějí, abychom nezalézaly a hrály pořád nahoru. To se mi na nich líbí. A také jsme zlepšily rozehrávku,“ oceňuje.

Trenéři nechali před startem sezony fotbalistky vybrat, kdo bude novou kapitánkou. Z hlasování vyšla právě Stropková, jež převzala pásku po Tereze Kešnerové. „Bývala jsem mezi pomyslnými třemi kapitánkami, ale nečekala jsem, že mě holky zvolí. Sama jsem napsala znovu Kešu (Terezu Kešnerovou, pozn. red.). Udělalo mi to radost,“ hlásí.

Ženský fotbal frčí i v jižních Čechách. Kdo všechno pomáhá při jeho růstu?

Jednadvacetiletá fotbalistka, která nastupuje nejčastěji ve středu zálohy a zaskočí i v obraně, vnímá, že s páskou na ruce má větší zodpovědnost. „Před zápasem si beru slovo. Stejně tak když je třeba něco říct nebo řešit, tak začínám. Je to pro mě přirozené, i na hřišti se snažím víc mluvit. Komunikuji i s rozhodčí, což jsem zkoušela i dřív, ale většinou jsem neuspěla, že se baví jen s kapitánkou,“ směje se.

Studentka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Budějovicích se nyní těší na pár týdnů volna. Na fotbal nabere nové psychické i fyzické síly a k tomu se bude muset učit na zkouškové období. Jednou chce být učitelkou v mateřské škole.

„Už se na volno těším, bylo toho hodně. Škola, fotbal, chodím i na brigádu. K tomu chci trávit čas i s rodinou, přítelem, kamarády. Ale dělám, co mě baví. Třeba budu ještě ve studiu pokračovat. Lákala by mě logopedie,“ uvažuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

V novoměstském areálu upravují před lednovým šampionátem běžecké trasy

V novomÄ›stskĂ©m areĂˇlu upravujĂ­ pĹ™ed lednovĂ˝m ĹˇampionĂˇtem bÄ›ĹľeckĂ© trasy

Organizátoři Světového poháru v biatlonu, který bude v lednu v Novém Městě na Moravě, chtějí mít do příštího týdne upravených 2,5 kilometru závodních tratí....

12. prosince 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy, na mosty v centru se vrátí příští týden

Rozsáhlé opravy Frýdlantských mostů a okolí sice pokračují, ale příští týden by...

Oprava Frýdlantských mostů v centru Ostravy je přibližně v polovině, ale po několikaměsíční pauze se na ně vrací tramvaje. Končí tak období mimořádného provizoria, kdy byla tramvajová síť ve městě od...

12. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti

David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob,...

12. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Nejtěžší Vánoce pro seniory? Linka je přetížená, roste počet volání o pomoc

Ilustrační snímek

Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...

12. prosince 2025  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.

Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...

12. prosince 2025  13:32

Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho

Vlak PID v nových barvách

Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného -...

12. prosince 2025  13:32

Potyčka vygradovala pobodáním. Útočník se pak dal na útěk, policie nasadila i vrtulník

ilustrační snímek

Čtvrteční pobodání při potyčce mezi dvěma muži v Káraném u Prahy prověřují středočeští kriminalisté. Útočníka, který z místa utekl, po několika hodinách intenzívního pátrání dnes časně ráno policisté...

12. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....

12. prosince 2025  13:22

Nucleus Research potvrzuje: Infor CPQ drží pozici lídra i v roce 2025

12. prosince 2025  13:18

Andělé na Krakově na Praze 8 jsou skutečně krásní.

vydáno 12. prosince 2025  13:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Galerie Gong vystavuje jedinečnou kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové

12. prosince 2025  13:16

Za týrání dětí si rodiče ze Semilska odpykají pět let, potvrdil Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Za týrání svých dětí stráví rodiče ze Semilska pět let ve vězení, potvrdil s konečnou platností Nejvyšší soud. Dovolání partnerů odmítl, uvedla na dotaz ČTK...

12. prosince 2025  11:38,  aktualizováno  11:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.