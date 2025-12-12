Když trenéři fotbalistek Českých Budějovic zavolají k týmu „Eliško“, otočí se hned tři. Jedna z nich, Eliška Stropková, je od léta novou kapitánkou. „Mně se říká Eldo, Eliška Hrubá je pro každého El a Eliška Vítová má přezdívku Elina. Já bych za to moc ráda nebyla, ale jí se to líbí,“ líčí.
Ženský tým Dynama letos přibrzdil svůj až raketový vzestup. Celek založený teprve před pěti lety v posledních sezonách skoro jen vyhrával. Jasně prolétl divizi, hned postoupil i z České fotbalové ligy a loni oslnil třetím místem při premiéře ve druhé lize.
V této sezoně už si soupeřky na Jihočešky dávají větší pozor. Dynamo je po podzimu na osmé příčce s devíti body. „Potvrzuje se, že pro nováčka bývá druhá sezona těžší. Samy jsme čekaly lepší výsledky. Hra kolikrát nebyla špatná a měly jsme navrch, ale doplácely jsme na vlastní snadné chyby,“ lituje.
Stropková má na mysli zejména standardní situace. Dynamo inkasovalo z rohů nebo dlouhých autů do vápna až příliš mnoho branek. „Celkově nejsme jako tým moc vysoké. Soupeřky v tom většinou mají převahu. Ale i tak jsme kolikrát nebyly dostatečně důrazné nebo nám chyběly zkušenosti,“ vysvětluje.
Černobílé na podzim také dostihla šířka kádru. Když některé hráčky vypadly, bylo to znát. Přivést do týmu posilu odjinud je složité a dorostenky se zapojují teprve postupně.
„Je pravda, že máme úzký kádr. Část podzimu chyběla i brankářka Janča Čondlová. Chytala gólmanka z dorostu Adéla Nalezená, i ta nás podržela. Konkurence by nás posunula dopředu, ale každá sama se snažíme neustále zlepšovat,“ tvrdí.
Paradoxně se budějovickým fotbalistkám hrálo lépe proti favorizovaným celkům. Jen kousek jim chyběl například k vyřazení prvoligového Brna v domácím poháru, prohrály doma těsně 2:3.
„Přijde mi, že proti silným týmům hrajeme bez obav. Alespoň tak to mám já. Chceme jim to co nejvíc znepříjemnit. Věřím, že na jaře budeme lepší,“ zdůrazňuje Stropková.
Noví trenéři chtějí hrát útočný fotbal
Ženy Dynama od léta vede trenérská dvojice Tomáš Kupka a Zbyněk Německý. „Přijde mi, že hrajeme útočnější fotbal. S každým soupeřem po nás chtějí, abychom nezalézaly a hrály pořád nahoru. To se mi na nich líbí. A také jsme zlepšily rozehrávku,“ oceňuje.
Trenéři nechali před startem sezony fotbalistky vybrat, kdo bude novou kapitánkou. Z hlasování vyšla právě Stropková, jež převzala pásku po Tereze Kešnerové. „Bývala jsem mezi pomyslnými třemi kapitánkami, ale nečekala jsem, že mě holky zvolí. Sama jsem napsala znovu Kešu (Terezu Kešnerovou, pozn. red.). Udělalo mi to radost,“ hlásí.
Jednadvacetiletá fotbalistka, která nastupuje nejčastěji ve středu zálohy a zaskočí i v obraně, vnímá, že s páskou na ruce má větší zodpovědnost. „Před zápasem si beru slovo. Stejně tak když je třeba něco říct nebo řešit, tak začínám. Je to pro mě přirozené, i na hřišti se snažím víc mluvit. Komunikuji i s rozhodčí, což jsem zkoušela i dřív, ale většinou jsem neuspěla, že se baví jen s kapitánkou,“ směje se.
Studentka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Budějovicích se nyní těší na pár týdnů volna. Na fotbal nabere nové psychické i fyzické síly a k tomu se bude muset učit na zkouškové období. Jednou chce být učitelkou v mateřské škole.
„Už se na volno těším, bylo toho hodně. Škola, fotbal, chodím i na brigádu. K tomu chci trávit čas i s rodinou, přítelem, kamarády. Ale dělám, co mě baví. Třeba budu ještě ve studiu pokračovat. Lákala by mě logopedie,“ uvažuje.