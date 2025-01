Fotbalové Dynamo opouští kapitán Čermák i dvojice talentů

Velké posilování s vidinou oživení šance na záchranu? Zapomeňte. Kádr fotbalových Českých Budějovic hráči dál hlavně opouštějí. Už na podzim se rozloučily opory Lukáš Havel a Jan Suchan, později odešel také Jakob Tranziska.

Ještě než došlo na třesk ve vedení klubu, do Karviné se vydal Samuel Šigut a druholigové Táborsko posílil Matouš Nikl. I po návratu majitele Vladimíra Koubka a v tomto týdnu trenérské dvojice Jiří Lerch – Jiří Kladrubský ale výprodej pokračuje.

„Zabýváme se kádrem, kde jsou připravené nějaké odchody, které už nemůžeme ovlivnit,“ přiznal v pondělí odpoledne Lerch. Tou dobou věděl, že přijde o další hráče.

Nejcitelnějším odchodem je ztráta kapitána Marcela Čermáka. Ten strávil na jihu Čech dva roky. Nejlepší období zažil loni na jaře vedle Patrika Hellebranda a Jana Suchana. Teď se loučí, sám toužil změnit klub.

Vrací se do mateřské Prahy, posílí konkurenční Duklu. Právě ta je v tabulce Dynamu nejblíž. Oba celky se navíc potkají v prvním jarním kole, což je pro Jihočechy existenční utkání, pokud chtějí reálně myslet na záchranu. Rozdíl mezi oběma celky je nyní devět bodů.

Budějovický kádr opustil také jeden z mladíků, kteří do první ligy nakoukli až v této sezoně. Dvaadvacetiletý Dominik Mašek zapsal první start až v listopadu proti Slavii. Teď odešel do Liberce, kde podepsal smlouvu do roku 2029.

Na výměnu hráčů došlo mezi dvěma nejlepšími jihočeskými kluby. Na Střelecký ostrov se přestěhoval stoper Mamadou Kone, který velmi toužil po přestupu do první ligy. Táborsko naopak bere talentovaného Tomáše Háka.

V dynamickém období plném změn staronoví trenéři Lerch s Kladrubským shánějí hráče, kteří by mohli Dynamo posílit. Některé fotbalisté dál testují. Na zkoušce naopak neuspěl Jakub Urbanec.

Černobílí mají za sebou první přípravný zápas. Ve středu na umělé trávě v Hluboké nad Vltavou porazili divizní Soběslav 4:0, když se prosadili Quadri Adediran, Zdeněk Ondrášek, Tomáš Zajíc a Marvis Ogiomade.