V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je považovaný za přísně samotářský druh.

Pár plachých šelem pozorují členové neziskové organizace Alka Wildlife na fotopasti už od podzimu.

Mladá rysí kočka (první na videu, menší rys) se pohybuje se starším samcem (druhý na videu, větší rys) mimo období říje. Společně si značkují teritorium, společně pózují před fotopastí a podle všeho spolu tráví docela dost času. A to už od podzimu.

Rysí rodince na Krumlovsku se daří, matka učí koťata ničit fotopasti

„Všimněte si, že na druhém videu kocour značkuje a pak se otáčí za sebe dozadu za samicí stojící mimo záběr a něco na ni mručí. Ona pak honem přicupitá a očůrá stejné místo jako on. Opravdu to vypadá, jako že tam jsou spolu a on na ni volá: Tak kde jsi? Už jdeš?“ píše se na facebookovém profilu Alka Wildlife.

Toto soužití je opravdu překvapivé, protože rys ostrovid je považovaný za přísně samotářský druh – samci a samice by měli žít odděleně a setkávat se pouze za účelem páření v období říje, které na Šumavě obvykle probíhá až v březnu.

„Jak je vidět, i takhle může vypadat rysí láska. A my máme pocit, že učebnice přírodopisu čeká malá aktualizace,“ končí příspěvek na Facebooku.

