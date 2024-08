Galerie cílí na lidi z města

Alšova jihočeská galerie (AJG) a Hluboká nad Vltavou řadu let patří neodmyslitelně k sobě. Každý rok toto místo tradičního, ale i moderního umění přivítá v bývalé zámecké schwarzenberské jízdárně tisíce návštěvníků. Pojďte i vy s námi nahlédnout do světa malířů, sochařů a dalších umělců. Tím nás provede PR manažerka galerie a sama také aktivní sochařka Paulina Skavova.

Loňský rok byl pro vás ve znamení obrovsky úspěšné výstavy švýcarského vizionářského umělce H. R. Gigera. Souhlasíte se mnou?

Ano. Výstava byla unikátní v tom, že jsme tím přilákali i takové návštěvníky, kteří by jinak k nám do galerie nepřišli. Gigera měli fanoušci v hledáčku například skrze filmovou tvorbu nebo hudbu. I díky fenoménu H. R. Gigera a vlastně jen toho jména, jeho značky, měla výstava fenomenální úspěch.

Opravdu?

Ano. Spousta lidí do Alšovy jihočeské galerie přijela jako pamětníci nejrůznějších přebalů LP desek, které Giger navrhoval. V každém případě byla tato výstava unikátní i tím, že některá Gigerova díla byla vystavená vůbec poprvé a některá byla poprvé vystavená za hranicemi Švýcarska. Byla to výstava jak pro znalce Gigerova díla, tak i pro lidi, kteří ho měli spojeného například s tím, že měli jeho obraz vytetovaný na těle.

Jak vnímáte proměnu toho, co se v galerii vystavuje?

Jsme progresivní instituce, která už dávno překročila hranice regionu. To byl i důvod a motivace, proč jsem do AJG nastoupila jako zaměstnanec. Za tím vším stojí náš ředitel Aleš Seifert, který velmi zajímavou a hlavně atraktivní dramaturgii vytváří a navrhuje. Pro jakoukoliv instituci je to velice důležitý faktor, protože vy sice můžete dělat dobré výstavy, ale pokud k tomu nepoužíváte současné nástroje propagace a reklamy, nebude to dobré a lidé k vám chodit nebudou. Myslím si, že tyto věci u nás fungují dohromady a dobře. Máme zajímavý program, dokážeme lidem ukázat skvělé výstavy a do toho dobře používáme marketing. A to i na sociálních sítích, bez toho to dnes nejde ani v umění. Lidé, kteří třeba o návštěvě AJG zatím jen přemýšlí, mohou naše videa nalákat.

Je pořád AJG mezi lidmi brána jako jakýsi doplněk k prohlídce sousedního zámku Hluboká, nebo už její návštěvu přece jen berou jako samostatný program?

Hodně návštěvníků, kteří na Hlubokou přijedou kvůli fenoménu zámku, pak zajdou i k nám. To ano. I když sídlíme na skvělém místě a téměř každý turista či vystavující umělec ze zahraničí je nadšený, když k nám poprvé přijede. Máme přesto několik handicapů, jako například zcela chybějící parkoviště, musíte se k nám dostat po výšlapu na kopec a podobně. Přece jen jsme galerie, která cílí na městského člověka. Proto si myslím, že kdybychom už teď s naším současným programem sídlili v centru Českých Budějovic, jak se to už řadu let plánuje, tak jsme s návštěvností ještě o řád výše.

Na co do galerie nejen po zbytek léta ještě nalákáte návštěvníky?

Určitě bych chtěla pozvat lidi na aktuální výstavu Belvedere na Hluboké – Let It Grow Again! Je to výsledek spolupráce s vídeňskou galerií Belvedere. A už jenom tím AJG ukazuje, že je dobrým partnerem i pro tak zvučné zahraniční instituce. Samotná výstava vysvětluje témata, jež dnes ve společnosti rezonují.

Jaká témata máte na mysli?

Je to o ekologii a udržitelnosti, protože hlavní roli na této výstavě hraje strom. Ten se prolíná v nejrůznějších artefaktech, z nichž například nejstarší je z roku 1440. Je to výstava velice zajímavá, ale i dobře vizuálně čitelná. Vypraví autentický příběh stromu ve všech jeho podobách napříč dějinami umění.

Jaká další díla jsou k vidění v AJG?

Můžete u nás vidět díla Josefa Čapka, Václava Špály, Emila Filly, ze současných autorů Milana Knížáka, Krištofa Kinteru či Radku Bodzewicz. Ze zahraničních autorů bych jmenovala Honoré Daumiera, Anselma Kiefera, Lizu Lou nebo Ronu Pondick. Neváhejte a pojďte s námi růst.