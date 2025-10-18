Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Lukáš Marek
  10:02aktualizováno  10:02
Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí nabízet i pro pořádání firemních akcí, večírků, pro prezentace produktů či kongresy.

Hned u vstupu rozvrzané dveře, které šly jen s námahou pořádně otevřít, dál zanedbaná chodba, sály, které měly to nejlepší za sebou, a stejně tak restaurace. Přesně takto znali v posledních letech Gerberu její návštěvníci.

Rozlehlý kulturní objekt v centru Českých Budějovic však za rok prodělal pořádnou proměnu. Provozovatelé Jiří Sloup a Radek Vondřejc se rozhodli prostorám vdechnout nový život a investovali miliony korun, aby to uvnitř bylo vidět. Výsledkem je Kulturně-taneční centrum Gerbera.

Minulý týden dvojice ukázala vylepšené sály, chodby i restauraci a představila své plány. Už v listopadu tam bude maturitní ples, pak třeba country ples, ale také koncerty, kdy dorazí Krucipüsk, Visací zámek a po Novém roce Janek Ledecký.

Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
V Gerbeře mohou být koncerty, plesy, firemní nebo prezentační akce.
Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
9 fotografií

„To je náš cíl, abychom zde pořádali právě tento druh akcí, samozřejmě budou pokračovat i taneční. Udělali jsme takové úpravy, aby to zde bylo atraktivní i pro pořádání firemních akcí a večírků. Nebo pro prezentace produktů či kongresy,“ vyjmenovali provozovatelé.

Jeden z jednatelů Radek Vondřejc je s Gerberou spjatý už 17 let, kdy tam s manželkou začal vyučovat při tanečních kurzech. „A s předchozím provozovatelem jsem byl domluvený, že kdyby někdy končil, budu mít o provoz zájem,“ popsal, jak se k tomu dostal.

Komplex slouží od roku 1978 a lze ho rozdělit na dvě části, kulturní a úřednickou. Původně tam bylo sídlo krajského vedení KSČ, dnes objekt spadá pod stát, přesněji Generální finanční ředitelství. Noví provozovatelé pod sebou mají tu kulturní a společenskou část.

V KD Slavie chceme větší hospodu, řekla radnice. Vítězný návrh hodila pod stůl

V restauraci je nový strop, osvětlení, výčep, oddělený salonek pro pořádání menších akcí. Velký sál má k dispozici nové nasvícení a další technologie, při plesech či firemních událostech je možné využít fotokoutek, kde je i moderní technologie pro úpravu prostředí, oblečení i tváře.

V prvním podlaží dokončují bar a je tam další multimediální prostor, kde si lze na památku vytvořit video. Za návrhem úprav stojí ateliér českobudějovického architekta Jana Kleina. Za zmínku stojí i plastiky v prvním podlaží připomínající okresní města, které se podařilo nasvítit a jsou tak výrazným prvkem prostoru.

„Prostory jsme převzali 1. července loňského roku. Všechno jsme dělali za provozu a za pochodu. Bylo zajímavé sledovat reakce hostů, kteří to prožívali s námi,“ řekl Jiří Sloup.

Prašné cesty nahradila dlažba a spousta květin, náměstí na Vltavě opět slouží

Zmínil, že pro fanoušky hokeje, kteří Gerberu navštěvují před i po zápasech Motoru, se vrátí zpět část dresů, na které tam byli zvyklí. „Vytvoříme tady takovou síň slávy s vitrínami s dresy,“ upřesnil.

Cílem provozovatelů je, aby hosté a Budějovičtí přestali o Gerbeře smýšlet jako o béčkovém prostoru. „Těší nás, že třeba, co se týká firemních akcí a vánočních večírků, máme do konce roku prakticky plno. Maturitní plesy studenti plánují roky dopředu, tam se bavíme o dalších letech,“ doplnili provozovatelé. Prostory využije pro jeden z projektů i Jihočeské divadlo.

Gerberu mají Radek Vondřejc a Jiří Sloup prozatím pronajatou na osm let. Po vylepšené Gerbeře bude brzy následovat také dokončení rekonstrukce Kulturního domu Slavie, který je jen o pár stovek metrů dál. Tam ovšem město za dostavbu a modernizaci platí stovky milionů korun a projekt se hodně zpozdil a provázejí ho potíže.

Dokončení stavby je naplánované na 29. prosince. „Jsme si jistí, že na konci prosince Slavii otevřeme,“ zmínil nedávno náměstek primátorky Petr Maroš. Provoz tam má pak naplno začít na jaře 2026.

O dalších asi sto metrů dál pak funguje Metropol, který je nyní asi nejžádanějším prostorem pro maturitní plesy v Budějovicích, a pak je ještě velký kulturní dům na sídlišti Vltava. Město se ho jako majitel v minulosti pokoušelo prodat, ale nakonec ho dál spravuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Huawei představuje vylepšené řešení AI WAN s architekturou zaměřenou na AI, které podpoří růst operátorů

18. října 2025  10:38

V Kralupech nad Vltavou vznikne nová služebna městské policie

V Kralupech nad Vltavou vznikne v městské budově v Lutovítově ulici služebna městské policie. Nahradí současnou, která je v Hálkově ulici a nevyhovuje. Hotovo...

18. října 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

18. října 2025  10:26

TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

18. října 2025  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeň opravuje vodní nádrž v Červeném Hrádku a sousední hřiště za 20 mil. Kč

Plzeň zahájila opravu vodní nádrže v Červeném Hrádku a rekonstrukci sousedního hřiště. Stavba za více než 20 milionů korun, na níž se šesti miliony podílí...

18. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:42

Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na...

18. října 2025,  aktualizováno 

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů

Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na...

18. října 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.