Incident se stal v jednom z bytových domů v Písku. Podezřelého zadrželi městští policisté. Jakou zbraní útočník muže zranil, policisté neuvedli.
„Podezřelý měl napadnout svého známého a způsobit mu bodnořezné poranění, se kterým byl převezený do nemocnice,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Jihočeští kriminalisté jsou na začátku vyšetřování případu, proto k němu prozatím zveřejnili minimum informací.
„Jakmile to bude možné, budeme o posunech ve vyšetřování informovat,“ doplnil Šupík.