Pražské sídliště v Budějovicích se mění. Obyvatelé ale bojují s developery

Antonín Pelíšek
  13:22aktualizováno  13:22
Bývalé sídliště Pařížské komuny dnes Pražské se stává v jihočeském krajském městě lokalitou, na niž se zaměřují developeři. Území severně od centra Českých Budějovic bylo v srpnu 2002 jednou z lokalit nejvíce zasažených povodní. Nyní je ale oblast vyhledávaná k bydlení.

Developeři chtějí stavět mezi panelovými domy na sídlišti. Svědčí o tom plány na výstavbu nových bytových domů, kterým se však brání někteří obyvatelé kvůli zastiňování a nedostatku parkovacích míst.

Po informacích, že se chystá stavba bytového domu na místě teplárenského výměníku v Plzeňské ulici, o čemž psal iDNES.cz v září, se mezi místními lidmi šíří další zpráva o budoucí přístavbě nového patra domu v Hálkově ulici.

Ten vznikl rovněž na výměníku a kvůli stížnostem obyvatel ze sousedství se projektem několik let zabývaly úřady a soudy. Od srpna se už však do nového domu stěhují majitelé bytů.

Mezi domy stával nízký výměník. Developer ho boural a místo něj postavil bytový dům - Residenci Hálkova.
Mezi domy stával nízký výměník. Developer ho boural a místo něj postavil bytový dům - Residenci Hálkova.
Mezi starší zástavbou postavil developer nový dům - Residenci Hálkova.
Náměstíčko u Juvelu pokrývají asfaltové záplaty. I tady radnice plánovala úpravy.
Podle informací iDNES.cz má dům připravené prostory pro další podlaží, kde má vzniknout ateliér nebo dnes populární apartmán typu penthouse. Odpovídají tomu střešní výtahové výstupy. Realitní kancelář nabízí bytový dům Residence Hálkova jako místo s volnou zelení a atraktivními výhledy z oken, aktuálně je tam volná poslední jednotka 1+kk.

Udělejte z výměníku třeba ordinace. Osmipatrový dům nechceme, říká autorka petice

Všechny podobné zprávy ale považuje Václav Bušek, coby jednatel firmy, která dům financovala, za nepodložené spekulace. Bavit se na toto téma odmítl. Původní projekt firmy Omega & partners s dalším podlažím počítal. Investor buduje ve městě další bytové domy, třeba u silnice směrem na Branišov.

Kriticky se staví někteří místní k záměru architektů postavit bytový dům o přibližně 500 metrů dál blíž k nábřeží Vltavy. Rovněž na nefunkčním výměníku. Vznikla proti tomu petice, pozemek zatím patří městu.

Nové byty i nad Juvelem

Dalšími problematickými místy sídliště jsou malé náměstí před restaurací Juvel nebo prostory před obchodním domem Družba na Pražské třídě. Plochu před Juvelem chtělo revitalizovat minulé vedení radnice. Podobně také pozemky na dříve zastřešeném chodníku před Družbou, kde je zastávka MHD.

Na všechny tyto záměry se ptali lidé při pravidelných schůzkách s komunálními politiky Pojďme si to říct. Zajímá je, co bude s Pražským sídlištěm, kde dnes žije kolem pěti tisíc lidí. Území zastavované v 50. a 60. letech minulého století totiž stále vykazuje původní trend volných prostor, vydatné zeleně a místy má podobu vnitrobloků.

Písemné dotazy na revitalizaci veřejných ploch zůstaly na stránkách radnice bez odpovědi. Navíc projekt úpravy náměstíčka u Juvelu ze stránek po pěti letech zmizel.

Centrum Budějovic se zahušťuje, parkovací místa pak vznikají ve vnitroblocích

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše (ODS) ho zkomplikovala nutnost nejprve zrevitalizovat podzemní sítě rozvodů, což zvýší náklady. Před pěti lety mělo stát dílo 20 milionů. Navíc nad jedním z objektů u Juvelu chce soukromý vlastník udělat bytovou nástavbu.

„O nutnosti přeložek podzemních sítí jsme věděli. Za pět let se nic nestalo, investice jdou do jiných projektů,“ uvedl bývalý náměstek primátora a nyní opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

„Nyní to vypadá, že projekt v této podobě končí. Ale chceme se mu ještě věnovat, možná ho přepracujeme, musí to být postavené na reálných číslech,“ uvedl k Juvelu už před třemi lety náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Od té doby ale žádný oficiální posun nenastal. Spolumajitel Juvelu Pavel Svoboda dodal, že čeká na opravy náměstíčka už 35 let. Za tu dobu podle něj avizovala radnice jeho revitalizaci celkem čtyřikrát.

Náměstíčko Juvel stále chátrá, oprava by mohla začít na konci roku 2023

Dokončení projektu v místě původního zastřešeného chodníku před Družbou zase čeká na zhotovení většího vjezdu z Pražské na parkoviště, kde plánuje soukromý investor novou stavbu. „Stav u Družby není ideální a my to dobře víme. Rádi bychom to řešili spolu s rozsáhlejší úpravou Pražské třídy,“ sdělil také už dříve Petr Maroš.

Takzvaná plošná přestavba zřejmě časem čeká celé Pražské sídliště, protože přestává vyhovovat současné dopravě a parkování. Pozemky jsou většinou městské, z části soukromé. Nové bytové domy zde začaly vznikat v 50. letech minulého století. Nejprve třípodlažní cihlové, pak paneláky. Centrum se službami kolem restaurace Juvel vzniklo v roce 1970.

Pražské sídliště v Českých Budějovicích

Pražské sídliště v Českých Budějovicích

