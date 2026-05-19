Hasiči se cestou k zásahům setkávají s různými situacemi, ale to, co se stalo minulé úterý jednotce z Křemže, patří k unikátům.
Na úzké silnici míjeli protijedoucí menší nákladní vůz, když jim průjezd zablokovaly dvě husy. Místo aby vystrašeně opustily vozovku, pokračovaly dál, navíc se od krajnice posunuly doprostřed silnice.
Objet je nešlo, hasiči tak jeli pomalu za nimi. Když husy po několika desítkách metrů uhly ke krajnici, pokračovali hasiči v rychlé jízdě.
„Výjezd zpomalila zcela nečekaná překážka v podobě dvojice účastnic silničního provozu, které se rozhodly zabrat vozovku stylem ‚tady jsme správně‘. Bezohledná stvoření nechtěla uznat právo přednostní jízdy a samolibě blokovala naši cisternu,“ okomentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Hasiči jeli k dopravní nehodě poblíž Křemže, která ale nebyla vážná, takže zdržení s husami jejich zásah neohrozilo. „Setkání se zvěří není při našich výjezdech nijak výjimečné, ale jedná se většinou o zvěř lesní,“ uzavřela Matějů.