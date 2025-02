Hasiči hledají mladé záchranáře. Staň se jím i třeba ty

Děti ze základních škol musí plnit na osmi stanovištích nejrůznější úkoly. To je soutěž Mladý záchranář v akci. Tu pořádají českobudějovičtí profesionální hasiči, a to už přes deset let.

Soutěž je určená pro základní školy v Jihočeském kraji. Hasiči děti rozdělí do dvou kategorií - první kategorie je určena pro žáky 2. až 5. tříd a druhá kategorie je pro žáky 6. až 9. tříd.

„Soutěž je dvoukolová. První kolo bude probíhat formou plnění úkolů a testů prostřednictvím sociální sítě facebook, webových stránek HZS Jihočeského kraje a prostřednictvím emailové pošty. Šest nejúspěšnějších týmů z každé kategorie (tj. týmů, které získají nejvyšší počet bodů) postoupí do kola druhého. To se bude konat přímo na stanici v Českých Budějovicích,“ popisuje Mladého záchranáře v akci mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Ve druhém kole se budou muset soutěžní týmy umět správně zachovat v situacích, se kterými se setkávají i skuteční hasiči nebo policisté. „K plnění úkolů budete muset být rychlí, chytří, mrštní, odvážní, prostě si budete muset umět poradit v každé situaci jako opravdoví hasiči a policisté,“ zdůrazňuje mluvčí.

Školy se mohou přihlašovat do 25. února. 5. března pak začnou první kola oblíbené soutěže.