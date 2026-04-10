Hasiči na jihu Čech loni zasahovali u 1169 požárů, nepatrně více než v roce 2024

Hasiči v Jihočeském kraji loni zasahovali u 1169 požárů. Je to nepatrně více než v roce 2024. Při požárech v kraji loni osm lidí zahynulo, vyplývá ze statistiky. Množství požárů i jejich charakter se nijak nelišil od předchozích let, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
"Loňský rok se z dlouhodobého pohledu požáru nevyznačoval ničím netypickým. Nezaznamenali jsme nějaké nové události," uvedla. Dodala, že jedním z nejnáročnějších zásahů byl prosincový požár bytu panelového domu na českobudějovickém sídlišti Vltava. Hasiči uvnitř bytu našli mrtvého. Kromě toho se z domu evakuovaly tři desítky lidí.
Požáry loni na jihu Čech způsobily škodu téměř 159 milionů korun. Například v květnu shořel v Černém Dubu na Českobudějovicku rodinný dům. Hasiči tehdy stanovili škodu na deset milionů korun. Smutné Vánoce pak prožili majitelé rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Na Štědrý den tam od vánočního stromu začal dům hořet a oheň způsobil škodu devět milionů korun.
Při požárech na jihu Čech loni utrpělo zranění 88 lidí. Nejvíce požárů loni hasiči evidovali na Českobudějovicku, kde jich bylo 305. Při přepočtu na obyvatele pak nejvíce hořelo na Českokrumlovsku, kde připadalo 2,9 požáru na 1000 obyvatel.