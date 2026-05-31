Hasiči na jihu Čech po bouřkách odklízejí větve a čerpají vodu

Hasiči v celém Jihočeském kraji řeší následky bouřek. Odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. K 16:00 měli přes 100 výjezdů. Mezi nimi i kvůli odstranění dvou stromů spadlých na obytné objekty. Události se obešly bez zranění. Krajští hasiči o tom informovali na síti X.
Do dnešní půlnoci platí na většině území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje výstraha před bouřkami. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 milimetrů. Nejvyšší dešťové úhrny byly k 17:00 v Trhových Svinech a na stanici Ktiš. Přeháňky a občasný déšť bude v Jihočeském kraji i v noci na pondělí, kdy teploty klesnou na 12 stupňů Celsia, na horách na devět.