Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u Lnářů, v půlnoci požár lokalizovali

Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, který dnes ráno snížili na druhý. Hasiči o tom informovali na síti X.
"Na místě je naše dronová skupina a za pomoci termokamery vyhledáváme skrytá ohniska hoření," uvedl mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.
Ve čtvrtek na jihu Čech hasiči likvidovali také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové v neděli a začátkem příštího týdne.