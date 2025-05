Policisté s hasiči místo kvůli narušení potrubí stavebníky před jedenáctou hodinou uzavřeli. Evakuovat se musely preventivně i přilehlé objekty včetně zmíněné základní školy Volyňky nebo Polikliniky Sever.

Hasiči uvedli, že byly evakuované tři budovy, ve kterých bylo celkem 135 dětí, 23 dospělých a pes. Objekty bylo nutné odvětrat. Hasiči průběžně měřili koncentraci plynu v okolí.

Řidiči museli volit jiné trasy, a tak se doprava v centru začala záhy komplikovat. Před třetí hodinou odpoledne se místo uvolnilo a bylo znovu průjezdné. „Policisté incident prověřují pro podezření z možného obecného ohrožení z nedbalosti,“ shrnul jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Energetici začali ihned pracovat na vyřešení situace. „Při stavebních pracích na jednom z domů v ulici na Sadech v Českých Budějovicích došlo k poškození plynovodní přípojky před hlavním uzávěrem plynu ze strany firmy, která opravy objektu provádí. Únik plynu jsme zastavili,“ uvedl mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Šperňák dodal, že jiní odběratelé než zmíněný dům by neměli mít omezené dodávky plynu. „Odkryly jsme část hlavního plynovodu, abychom únik plynu zastavili, protože tím, že to navrtali před hlavním uzávěrem v domě, nešlo to přes hlavní uzávěr plynu zastavit,“ upřesnil Šperňák.