Pavel Š. vstal v úterý ve tři hodiny ráno. Po celém dni v práci dorazil kolem dvacáté hodiny domů na statek v obci Dolní Slověnice, kde žije s rodiči. Zkontroloval kotel. „Byl naložený, tak jsem jen trochu přiložil a zavřel ho,“ líčí.
Před 22. hodinou se klidný večer změnil v rychlou akci. „Mamka nás vzbudila, že hoří,“ popisuje. Hořet začalo od kotle, prohořel strop a plameny se bleskově šířily dál.
„Vyndali jsme tlakové lahve. Než přijeli hasiči, běželi jsme do místní hasičárny pro hasicí přístroje a ochlazovali sousední stodolu, kde bylo seno. Bez toho by se oheň určitě rozšířil i tam,“ myslí si Pavel Š.
Záhy dorazili hasiči, kteří se následně museli připojit na hydrant. Nemohli využít vodu ze sousedního rybníka Dvořiště, kde by si běžně vysekali díru v ledu a napojili se tam. Jenže rybník se každý druhý rok vypouští a tuto zimu je zrovna prázdný.
Kompletně vyhořela stodola a také další část stavení, kterou si Pavel Š. chystal pro rekonstrukci. Hlavní obytná část i sousední statky zůstaly prakticky bez úhony.
„Dříve jsme měli králíky a plnou stodolu sena. To by se pak oheň šířil ještě rychleji. Stejně tak kdyby foukal vítr jako v předchozích dnech, tak by bylo ještě horší,“ odhaduje.
Psa, kachny a další hospodářská zvířata se podařilo zachránit, při zásahu se lehce zranil jeden z hasičů. Materiální škoda půjde do milionů. „Bude třeba strhnout krovy a stropy. Zůstanou jen zdi. Měl jsem uvnitř připravený materiál na rekonstrukci. Je z toho jen hromada popela. Shořel i náš veterán Renault 20, raritní kousek. Mlhavě pamatuji, jak mě v tom táta vozil do školky. Je z něj jen takováhle placka,“ ukazuje.
Oheň v mrazu rychle polykal budovy statku, hasiče kryla ledová tříšť
Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Na místo dorazilo několik jednotek hasičů z okolí i z Budějovic. Přijeli také zástupci radnice z Lišova, kteří přivezli teplý čaj na zahřátí.
Zásah pokračoval celou noc a pak i ve středu ráno a dopoledne. Hasiči museli strhnout zbytky krovů na stodole, ve které dohořívalo uskladněné dřevo. Díky záložnímu zdroji rodina může topit i využívat teplou vodu.
Pavla Š. nenapadá důvod, proč začalo hořet. Příčinu hasiči zjišťují. V dalších dnech čeká rodinu likvidace škod a trosek. „Z práce mi hned nabízeli, že dorazí na uklízení i s technikou, abychom to všechno odvozili a vynosili. To nám moc pomůže, děkuji jim už nyní, je to hezké,“ dodává.
