Mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý upozornil, že labutě jsou na zimu skvěle vybavené. Jejich husté peří dokonale izoluje a speciální krevní oběh v nohách minimalizuje únik tepla, takže zdravý pták k ledu jen tak nepřimrzne.
„A to i v případě, když na něm dlouho nehybně odpočívá nebo nocuje,“ poznamenal Malý.
To ostatně ukázali natočeným pokusem, kdy se jeden z hasičů sune na paddleboardu k labutím po zamrzlém rybníku. Ptáci se za chvíli zvednou a odejdou.
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Hasiči proto prosí veřejnost, aby se nesnažila labutě rozhánět házením klacků či jiných předmětů. Nejlepší pomocí je nechat je v klidu.
„Skutečný zásah hasičů nebo záchranné stanice je na místě pouze tehdy, pokud je pták viditelně zraněný, nemocný nebo vyčerpaný,“ vyjmenoval Malý.