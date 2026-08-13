Hasiči zasahují u požáru lesa na Strakonicku, vyhlásili třetí stupeň poplachu

U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba devět hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě mají 11 jednotek, oznámili vpodvečer na síti X.
"Na místě je i letecká služba Policie ČR, územní i krajský řídící důstojník. Situaci nadále monitorujeme. Povolány byly i jednotky z mezikrajské výpomoci," dodali jihočeští hasiči.
Během dneška museli likvidovat také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové až v neděli a začátkem příštího týdne.