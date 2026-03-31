Nadělají tolik hluku jako průmyslový podnik, dlouhodobě je nedokážou odhánět ani dravci, nepomáhá žádné plašení. Havrani. Tito chytří krkavcovití ptáci mají už roky velkou kolonii v Táboře, kde se s nimi snaží neustále bojovat.
Také letos s nimi město zápolí a minulý týden radnice oznámila, že pokračuje v opatřeních proti jejich nadměrnému hnízdění na Pražském sídlišti a v dalších lokalitách.
|
„Na území města je již odstraněných více než sto hnízd. Největší zásah byl v Buzulucké ulici,“ potvrdil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Několik hnízd zmizelo také v areálu tamní školy a školky a menší zásah se uskutečnil i na sídlišti Nad Lužnicí.
Zástupci města ale upozorňují, že výsledek se nemusí navenek projevit tak rychle, jak by si obyvatelé přáli. Havrani jsou mimořádně přizpůsobiví a po odstranění hnízda dokážou velmi rychle začít se stavbou nového. V praxi to znamená, že i po velkém zásahu mohou ptáci zůstat na stejném místě.
|
V minulých letech město odstraňovalo přibližně 60 až 80 hnízd ročně. Letos je tempo vyšší. „Současné období je přitom zcela zásadní. Jakmile se v hnízdech objeví vajíčka, zákon už jejich odstranění nedovoluje. Možnosti města jsou tedy časově omezené,“ zdůraznil Dvořák.
|
18. února 2020
Také zmínil, že některé razantnější zásahy, které veřejnost občas navrhuje, právní předpisy jednoduše neumožňují.
Cílem města je postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovanému rozdělení kolonie a vzniku nových hnízdišť v dalších částech Tábora.