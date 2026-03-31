Tábor pokračuje v boji s přemnoženými havrany, nechal odstranit stovku hnízd

Autor: mrk
  9:32aktualizováno  9:32
Táborská radnice pokračuje v boji proti havranům ve městě. Ze stromů už nechala odstranit zhruba sto hnízd, nejvíc za poslední roky. Musí chvátat, jakmile se v nich objeví vejce, zákon už jejich odstranění nedovoluje.
Fotogalerie1

Havrani si staví hnízda na několika místech v Táboře. | foto: MÚ Tábor

Nadělají tolik hluku jako průmyslový podnik, dlouhodobě je nedokážou odhánět ani dravci, nepomáhá žádné plašení. Havrani. Tito chytří krkavcovití ptáci mají už roky velkou kolonii v Táboře, kde se s nimi snaží neustále bojovat.

Také letos s nimi město zápolí a minulý týden radnice oznámila, že pokračuje v opatřeních proti jejich nadměrnému hnízdění na Pražském sídlišti a v dalších lokalitách.

VIDEO: Káně plaší havrany na sídlišti, Tábor zkouší trik z letišť

„Na území města je již odstraněných více než sto hnízd. Největší zásah byl v Buzulucké ulici,“ potvrdil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Několik hnízd zmizelo také v areálu tamní školy a školky a menší zásah se uskutečnil i na sídlišti Nad Lužnicí.

Zástupci města ale upozorňují, že výsledek se nemusí navenek projevit tak rychle, jak by si obyvatelé přáli. Havrani jsou mimořádně přizpůsobiví a po odstranění hnízda dokážou velmi rychle začít se stavbou nového. V praxi to znamená, že i po velkém zásahu mohou ptáci zůstat na stejném místě.

Havrani hlučí jako průmyslový podnik, Tábor do boje s nimi nasadí káně

V minulých letech město odstraňovalo přibližně 60 až 80 hnízd ročně. Letos je tempo vyšší. „Současné období je přitom zcela zásadní. Jakmile se v hnízdech objeví vajíčka, zákon už jejich odstranění nedovoluje. Možnosti města jsou tedy časově omezené,“ zdůraznil Dvořák.

18. února 2020

Také zmínil, že některé razantnější zásahy, které veřejnost občas navrhuje, právní předpisy jednoduše neumožňují.

Cílem města je postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovanému rozdělení kolonie a vzniku nových hnízdišť v dalších částech Tábora.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

31. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil“ lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.