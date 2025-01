Házenkářky Písku padly v Kynžvartu, soupeřky jim v tabulce unikly

„Byl to zápas dvou poločasů. Dlouho jsme s favoritem držely krok, ale pak se naše hra úplně sesypala. Neproměnily jsme asi tři sedmičky, domácím se rozchytala brankářka a nedokázaly jsme s tím nic udělat,“ zhodnotila písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Jihočešky by se v případě výhry přiblížily rivalovi na rozdíl jediného bodu. Takhle jejich ztráta narostla už na pět bodů. Do konce základní části schází šest zápasů a takové manko už bude asi nedostižné. „Úplně jsme s tím nepočítaly. Chtěly jsme se porvat o první dvě příčky, ale asi je to pryč,“ potvrdila.

V československé nejvyšší soutěži házenkářek totiž letos platí trochu jiný systém. Po konci základní části se celky rozdělí na české a slovenské. Z těch tuzemských postoupí první dva přímo do semifinále, týmy od třetího do šestého čeká předkolo play off. Písek je mezi českými celky aktuálně čtvrtý. Tři body ztrácí na třetí Slavii, pět na druhý Kynžvart, devět na první Most.

„Asi není dobré spekulovat, s kým bychom chtěly hrát v předkole nejradši. Za námi jsou trochu s odstupem Olomouc a Zlín. Věřím, že do play off vyladíme formu a ustálíme výkony,“ dodala.

Její svěřenkyně totiž letos jsou schopné hrát vyrovnané zápasy s těmi nejlepšími nebo i bodovat, ale už několikrát zbytečně ztratily. „Chybí nám body z Hodonína nebo ze Zlína. Ale soutěž je vyrovnaná, žádný tým není úplně odskočený, i když Most a Kynžvart mají nejsilnější kádry. Všechny týmy už si však vybraly slabší období,“ řekla.

V Písku se zatím nijak nesoustředí na to, že zřejmě poslední sezonu hraje hvězdná Iveta Korešová, která je nejlepší střelkyní ligy. „Tým je přirozeně motivovaný. Víme, že nastane generační obměna, ale teď to tolik nevnímáme. Ivet je velká osobnost, ale celý tým má velkou touhu,“ uvedla