Exhejtman Zahradník také opustí ODS a půjde s Kubou, starosta Hluboké zůstává

Lukáš Marek, ČTK
  15:02
První jihočeský hejtman Jan Zahradník, který se v politice pohybuje už od roku 1990, skončí v ODS. Také on se přidá k Martinu Kubovi a vstoupí do hnutí, které se současný hejtman chystá založit. Naopak třeba dlouholetý senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa zůstane dál věrný občanské demokracii.
Jan Zahradník

Jan Zahradník | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Zahradník
Jan Zahradník
Jan Zahradník
Jan Zahradník
27 fotografií

„Osmkrát mě zvolili starostou za ODS a čtyřikrát senátorem. ODS je moje první politická strana v životě a v 68 letech z ní nebudu vystupovat,“ reagoval Tomáš Jirsa na dotaz iDNES.cz, zda se také nechystá přidat k hejtmanovi Martinu Kubovi.

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Ten ve čtvrtek oznámil, že ODS po 22 letech opouští a založí nové politické uskupení. Další známí členové jihočeské ODS se budou ještě rozmýšlet, co dál. Senátor za občanské demokraty Zbyněk Sýkora bude nejdříve o víkendu jednat právě s Kubou a teprve poté se hodlá rozhodnout.

Někteří také čekají, jaká bude situace po oblastním sněmu, který je na programu 8. prosince a dalších schůzích stranických buněk. Třeba v Písku se tamní politici sejdou už v pondělí.

Nemohu zahodit 33 let v ODS, říká Jirsa

Z dlouhodobého hlediska jsou Jan Zahradník a Tomáš Jirsa nejznámější dvojicí v jihočeské ODS, kdybychom nepočítali právě i Martina Kubu. O to zajímavější je, že se každý rozhodl jinak. Exhejtman a stále třeba budějovický zastupitel Zahradník ve věku 76 let neváhá podpořit současného hejtmana.

„Jsem člověk politický a od roku 1990 se pohybuji v komunální, regionální i celostátní politice. Už v roce 2021 se mi nelíbil projekt koalice SPOLU. A za ty čtyři roky pociťuji, že se mi ODS začíná stále více vzdalovat. Souhlasím tak s krokem, pro který se Martin Kuba rozhodl, a hlásím se do jeho týmu,“ reagoval Zahradník.

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce Rady Asociace krajů České republiky. A následně přijal bývalé i současné hejtmany a primátory hlavního města Prahy. Na snímku Jan Zahradník. (27. listopadu 2025)
Senátor Tomáš Jirsa.
Tomáš Jirsa (ODS)
Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
27 fotografií

Pro osmašedesátiletého Jirsu naopak změna nepřichází v úvahu. „Musíme se sami pokusit ODS změnit. Vím, že to bude těžké. Martin Kuba si myslí, že už je neopravitelná. Já prostě doufám, že opravit půjde. Nemohu zahodit 33 let v Občanské demokratické straně,“ uvedl Jirsa.

Redakce iDNES.cz oslovila i další známé jihočeské politiky. Už od čtvrtka je jasné, že ve straně skončí celá řada budějovických členů ODS v čele s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a jejím náměstkem Petrem Marošem. Podobné to je i na hejtmanství, kde se ke Kubovi přidají rovněž jeho nejbližší spolupracovníci náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a náměstek Tomáš Hajdušek. Určitě to budou i další radní z kraje a z budějovické radnice. Padlo už například jméno Michala Šebka.

Starostové Bauer i Váňa zůstávají

Rozhodně to ale nebude tak, že se jihočeská ODS zvedne jako jeden celek a přestoupí pod tým Martina Kuby. Třeba poslanec a prachatický starosta Jan Bauer neuvažuje o tom, že by vystoupil ze strany. Nejdříve chce vše probrat s kolegy ze stranické buňky na Prachaticku.

„Věděl jsem o dlouhodobé kritice Martina Kuby směrem k vedení ODS, kritice koalice SPOLU a nebo toho, jak čtyři roky vládla,“ zmínil Bauer s tím, že ho ale hejtmanovo rozhodnutí překvapilo. Také upozornil, že Kubu v posledních dnech otevřeně podporoval, aby se rozhodl ke kandidatuře na předsedu ODS na lednovém kongresu.

„Myslím si, že by to byl vhodný kandidát a minimálně by volbu významným způsobem ovlivnil. On se rozhodl jinak, já to respektuji,“ sdělil Bauer. Kubův krok podle něj ODS minimálně na jihu Čech oslabuje.

Stejně tak nehodlá dělat žádné ukvapené kroky třeba starosta Třeboně Jan Váňa. „Máme zde místní sdružení a máme osm zastupitelů, přičemž já jsem starostou. Všichni jsme byli zvolení za ODS a nebylo by úplně správné teď měnit stranickou příslušnost,“ konstatoval Váňa.

S kolegy bude ještě nastalou situaci řešit, ale za sebe potvrdil, že se pro něj teď nic nemění. „A to myslím i z pozice krajského zastupitele, kde sdílím názory Martina Kuby. Zároveň musím říct, že i já jsem byl roky velkým kritikem centrální politiky ODS, ne jen v poslední době,“ doplnil Váňa s tím, že ani on nebyl od začátku nakloněný projektu SPOLU.

Příští týden se pak chystá definitivně rozhodnout o další politické budoucnosti třeba další jihočeský senátor Zbyněk Sýkora. „O víkendu se s Martinem Kubou sejdeme a dlouze si o všem popovídáme. Do politiky jsem vstupoval s tím, abych mohl naplňovat své cíle, které jsem předeslal i svým voličům,“ reagoval Sýkora.

Pokud by mohl tyto úkoly plnit i pod novým politickým uskupením, mohl by se ke Kubovi přidat. Poradit se chce i se svou manželkou. „Určitě o tom chci mít příští týden jasno,“ dodal. Tak na tom bude i hodně dalších členů ODS, kteří se nejdřív chtějí o všem radit na svých sněmech.

Koalice budou fungovat dál

I přesto, že s sebou Martin Kuba nestáhne všechny kolegy z ODS v krajském zastupitelstvu, nebo na českobudějovické radnici, fungování tamních koalic to téměř jistě nijak neohrozí. I to vyplývá z ohlasů oslovených politiků. Na budějovické radnici je přitom dokonce koalice menšinová.

Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové

Koalice v krajském městě má 20 zastupitelů ze 45. Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. „Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

V podobném duchu mluvil třeba i budějovický zastupitel Jiří Borovka, který však prozatím neuvažuje o tom, že by ODS opustil. „Pro mě bude také důležité zjistit, kolik členů v ODS zůstane, a to nejen té budějovické, ale celé jihočeské. V pondělí se sejdeme a týden nato budeme mít oblastní sněm,“ upozornil Borovka. Spolupráce na radnici tím podle něj nemusí být nijak ohrožená.

Také koaliční partneři tento krok nepovažují za překážku pro další spolupráci. „Možná budeme muset jen formálně upravit koaliční smlouvu a zaměnit ODS za jiný subjekt. Ale to je skutečně jen detail. Obsahově se naše spolupráce nemění, chceme město nadále vést ve stejném personálním složení,“ uvedl náměstek českobudějovické primátorky a člen TOP 09 Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Slovenská režisérka Hančinová natáčí ve Znojmě film Interest

SlovenskĂˇ reĹľisĂ©rka HanÄŤinovĂˇ natĂˇÄŤĂ­ ve ZnojmÄ› film Interest

Mladá slovenská režisérka Hana Hančinová natáčí v těchto dnech ve Znojmě film Interest. Vypráví o příběhu mladé romské dívky z východního Slovenska, která...

28. listopadu 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Zámek v Náchodě zve na advent i knížecí Vánoce za Schaumburgů-Lippe

Státní zámek v Náchodě

V pátek 28. listopadu a v sobotu vždy od 17 hodin ožije zámek v Náchodě pěti hranými prohlídkami. V případě zájmu jich může být i víc. Prohlídky připomenou knížecí rodinu Viléma ze Schaumburg-Lippe,...

28. listopadu 2025  16:10

Volba 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 1 člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

28. listopadu 2025  16:01

Příbramské divadlo uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec. Autorem hry plné záletů, lží a soukromých průšvihů je britský dramatik...

28. listopadu 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historická budova Obchodní akademie v Uherském Hradišti má novou střechu

ilustrační snímek

Historická budova Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti má novou střechu. Její...

28. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Ostravská Vila Grossmann nabídne více

28. listopadu 2025  15:58

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

28. listopadu 2025  15:52

Čcheng-tu se během 14. pětiletky stává globálním inovačním centrem

28. listopadu 2025  15:49

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

V Ústí nad Labem se uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...

28. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.