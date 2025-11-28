Exhejtman Zahradník také opustí ODS a půjde s Kubou, starosta Hluboké zůstává

„Osmkrát mě zvolili starostou za ODS a čtyřikrát senátorem. ODS je moje první politická strana v životě a v 68 letech z ní nebudu vystupovat,“ reagoval Tomáš Jirsa na dotaz iDNES.cz, zda se také nechystá přidat k hejtmanovi Martinu Kubovi.
Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí
Ten ve čtvrtek oznámil, že ODS po 22 letech opouští a založí nové politické uskupení. Další známí členové jihočeské ODS se budou ještě rozmýšlet, co dál. Senátor za občanské demokraty Zbyněk Sýkora bude nejdříve o víkendu jednat právě s Kubou a teprve poté se hodlá rozhodnout.
Někteří také čekají, jaká bude situace po oblastním sněmu, který je na programu 8. prosince a dalších schůzích stranických buněk. Třeba v Písku se tamní politici sejdou už v pondělí.
Nemohu zahodit 33 let v ODS, říká Jirsa
Z dlouhodobého hlediska jsou Jan Zahradník a Tomáš Jirsa nejznámější dvojicí v jihočeské ODS, kdybychom nepočítali právě i Martina Kubu. O to zajímavější je, že se každý rozhodl jinak. Exhejtman a stále třeba budějovický zastupitel Zahradník ve věku 76 let neváhá podpořit současného hejtmana.
„Jsem člověk politický a od roku 1990 se pohybuji v komunální, regionální i celostátní politice. Už v roce 2021 se mi nelíbil projekt koalice SPOLU. A za ty čtyři roky pociťuji, že se mi ODS začíná stále více vzdalovat. Souhlasím tak s krokem, pro který se Martin Kuba rozhodl, a hlásím se do jeho týmu,“ reagoval Zahradník.
Pro osmašedesátiletého Jirsu naopak změna nepřichází v úvahu. „Musíme se sami pokusit ODS změnit. Vím, že to bude těžké. Martin Kuba si myslí, že už je neopravitelná. Já prostě doufám, že opravit půjde. Nemohu zahodit 33 let v Občanské demokratické straně,“ uvedl Jirsa.
Redakce iDNES.cz oslovila i další známé jihočeské politiky. Už od čtvrtka je jasné, že ve straně skončí celá řada budějovických členů ODS v čele s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a jejím náměstkem Petrem Marošem. Podobné to je i na hejtmanství, kde se ke Kubovi přidají rovněž jeho nejbližší spolupracovníci náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a náměstek Tomáš Hajdušek. Určitě to budou i další radní z kraje a z budějovické radnice. Padlo už například jméno Michala Šebka.
Starostové Bauer i Váňa zůstávají
Rozhodně to ale nebude tak, že se jihočeská ODS zvedne jako jeden celek a přestoupí pod tým Martina Kuby. Třeba poslanec a prachatický starosta Jan Bauer neuvažuje o tom, že by vystoupil ze strany. Nejdříve chce vše probrat s kolegy ze stranické buňky na Prachaticku.
„Věděl jsem o dlouhodobé kritice Martina Kuby směrem k vedení ODS, kritice koalice SPOLU a nebo toho, jak čtyři roky vládla,“ zmínil Bauer s tím, že ho ale hejtmanovo rozhodnutí překvapilo. Také upozornil, že Kubu v posledních dnech otevřeně podporoval, aby se rozhodl ke kandidatuře na předsedu ODS na lednovém kongresu.
„Myslím si, že by to byl vhodný kandidát a minimálně by volbu významným způsobem ovlivnil. On se rozhodl jinak, já to respektuji,“ sdělil Bauer. Kubův krok podle něj ODS minimálně na jihu Čech oslabuje.
Stejně tak nehodlá dělat žádné ukvapené kroky třeba starosta Třeboně Jan Váňa. „Máme zde místní sdružení a máme osm zastupitelů, přičemž já jsem starostou. Všichni jsme byli zvolení za ODS a nebylo by úplně správné teď měnit stranickou příslušnost,“ konstatoval Váňa.
S kolegy bude ještě nastalou situaci řešit, ale za sebe potvrdil, že se pro něj teď nic nemění. „A to myslím i z pozice krajského zastupitele, kde sdílím názory Martina Kuby. Zároveň musím říct, že i já jsem byl roky velkým kritikem centrální politiky ODS, ne jen v poslední době,“ doplnil Váňa s tím, že ani on nebyl od začátku nakloněný projektu SPOLU.
Příští týden se pak chystá definitivně rozhodnout o další politické budoucnosti třeba další jihočeský senátor Zbyněk Sýkora. „O víkendu se s Martinem Kubou sejdeme a dlouze si o všem popovídáme. Do politiky jsem vstupoval s tím, abych mohl naplňovat své cíle, které jsem předeslal i svým voličům,“ reagoval Sýkora.
Pokud by mohl tyto úkoly plnit i pod novým politickým uskupením, mohl by se ke Kubovi přidat. Poradit se chce i se svou manželkou. „Určitě o tom chci mít příští týden jasno,“ dodal. Tak na tom bude i hodně dalších členů ODS, kteří se nejdřív chtějí o všem radit na svých sněmech.
Koalice budou fungovat dál
I přesto, že s sebou Martin Kuba nestáhne všechny kolegy z ODS v krajském zastupitelstvu, nebo na českobudějovické radnici, fungování tamních koalic to téměř jistě nijak neohrozí. I to vyplývá z ohlasů oslovených politiků. Na budějovické radnici je přitom dokonce koalice menšinová.
Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové
Koalice v krajském městě má 20 zastupitelů ze 45. Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. „Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.
V podobném duchu mluvil třeba i budějovický zastupitel Jiří Borovka, který však prozatím neuvažuje o tom, že by ODS opustil. „Pro mě bude také důležité zjistit, kolik členů v ODS zůstane, a to nejen té budějovické, ale celé jihočeské. V pondělí se sejdeme a týden nato budeme mít oblastní sněm,“ upozornil Borovka. Spolupráce na radnici tím podle něj nemusí být nijak ohrožená.
Také koaliční partneři tento krok nepovažují za překážku pro další spolupráci. „Možná budeme muset jen formálně upravit koaliční smlouvu a zaměnit ODS za jiný subjekt. Ale to je skutečně jen detail. Obsahově se naše spolupráce nemění, chceme město nadále vést ve stejném personálním složení,“ uvedl náměstek českobudějovické primátorky a člen TOP 09 Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice).