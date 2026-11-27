Výška hladiny vodní nádrže Římov na Českobudějovicku za poslední dva týdny stoupla o 13 centimetrů, což je přibližně procento z kapacity zásobovacího prostoru nádrže. Povodí Vltavy proto zatím nechá snížený odtok z přehrady na 250 litrech za vteřinu. ČTK to řekl po dnešním zasedání krajské komise pro sucho jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) s tím, že situace zůstává napjatá. Z nádrže Římov se vyrábí pitná voda pro více než polovinu kraje. Kapacita zásobního prostoru přehrady je zaplněna na 51,6 procenta.
"Situace se podařila stabilizovat tím, že jsme před dvěma týdny snížili odtok na 250 litrů za vteřinu. Ale stoupnutí hladiny o 13 centimetrů rozhodně není důvod k nějakému velkému optimismu. Situace je stále dost napjatá," uvedl Kuba.
Před dvěma týdny řekl, že pokud nebude srážkově bohatá zima, hrozí, že v Římově nebude dostatek vody. Ve velké části kraje by to představovalo problémy se zásobováním pitnou vodou. "V posledních dnech trochu zapršelo a napadl sníh, který by po roztátí mohl také skončit v povodí. Ale stále není zdaleka jisté, že na jaře bude v nádrži vody dostatek," řekl hejtman.
Odtok z Římova je na historickém minimu. Pokud se však situace v prosinci nezlepší a vody v nádrži nepřibude, Povodí Vltavy jej ještě sníží. "Máme rozpracovaných několik scénářů, podle kterých bychom mohli postupovat. V lednu podle aktuální situace rozhodneme, jaký z nich zvolíme," řekl hejtman. Už dříve uvedl, že jednou z možností je přečerpávání vody z Vltavy do úpravny vody na Malši. Šlo by ale o projekt za desítky milionů korun. "A hlavně bude fungovat pouze za podmínky, že i ve Vltavě bude dostatek vody, což v současné situaci zatím nikdo nedokáže říct," uvedl hejtman.
Upravenou vodu z římovské nádrže používá na pití přibližně 360.000 obyvatel na jihu Čech, což je 55 procent populace v kraji.