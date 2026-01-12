V sobotu 10. ledna v půl druhé ráno spatřil operátor městského kamerového systému v českobudějovickém parku Na Sadech muže, který se právě rozeběhl proti dveřím Perníkové chaloupky a svou hlavou je prorazil.
„Na místo okamžitě zamířily hlídky městské policie, které dotyčnému zamezily dalšímu poškozování cizího majetku. Strážníci následně zjistili, že ve dveřích chaloupky skutečně zůstala velká díra. Ta odpovídala velikosti jeho hlavy. Nebylo divu, že v případu hrál svou roli vypitý alkohol. Následně provedená zkouška na alkohol u něj ukázala 2,3 promile,“ popsala netradiční případ mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
Vzhledem k tomu, že způsobená škoda pravděpodobně přesáhne výši 10 tisíc korun, strážníci celý případ předali pro podezření z přečinu poškození cizí věci do rukou přivolaných policistů.
