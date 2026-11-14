Zoo v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku letos opět chystá slavnostní vánoční výzdobu. Rozzářenou zahradu, která každoročně láká desetitisíce návštěvníků, si budou moci lidé užít od 27. listopadu do 3. ledna příštího roku. Zoo se snaží světla průběžně obměňovat, aby čekalo něco nového i na pravidelné návštěvníky. Otevírací doba se prodlouží do 19:00 s výjimkou Štědrého dne, kdy se brány zahrady zavřou v 16:00, sdělila ČTK Karolína Šestáková ze Zoo Hluboká.
"Letos oživíme areál přidáním velké sochy býka, jelena a koně. Plánujeme také nainstalovat světýlka ve tvaru svíček, které se budou postupně rozsvěcovat jako na adventním věnci," uvedl vedoucí provozního a marketingového oddělení Martin Švihel.
Světelné řetězy a zvířata instalují zaměstnanci zoo téměř měsíc. Každoročně jim pomáhají studenti oboru elektrikář ze Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou. "Díky nim si můžeme s instalacemi víc vyhrát a máme volnější ruce na další práci týkající se provozu zoo. Pro studenty je to navíc zkušenost, kterou můžou zúročit mimo studium," dodal Švihel.
Do osvětleného areálu přijdou první prosincovou sobotu čerti a andělé. Opět se otevřou pekelné brány a děti budou plnit čertovské úkoly, za které si vyslouží odměnu. Na Štědrý den ve 12:00 čeká návštěvníky rozsvícení stromečku. Součástí akce budou komentovaná setkání se zvířaty, kterým lidé mohou přinést jedlé dárky.
Loni bylo v areálu zoo k vidění 88 světelných efektů. Světelných řetězů bylo použito skoro 10,5 kilometru. Kromě světel ozdobil zahradu dřevěný vyřezávaný betlém a šest foto koutků s různou tematikou. Navštívilo ji téměř 38.000 návštěvníků.