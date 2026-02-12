Na ledovou plochu nekrytého zimního stadionu vyjíždějí v pátek dopoledne jedni z posledních rekreačních hokejistů. Jen několik metrů za jednou z branek oficiálně začíná stavba nové zastřešené arény. Demolice starého kluziště začala dnes a završila čtvrt století jeho fungování.
Nová aréna vyjde přibližně na 330 milionů korun, hotová má být být v roce 2027. Podle starosty Tomáše Jirsy půjde o jeden z největších investičních projektů v novodobé historii města, který podpoří nejen sport, ale i kvalitu života, volnočasových aktivit a celkovou atraktivitu Hluboké.
„Díky kombinaci městských, státních a partnerských zdrojů se podařilo projekt připravit tak, aby byl finančně udržitelný a přinesl špičkové zázemí pro další generace,“ přiblížil Jirsa. Město již získalo 120 milionů korun z Národní sportovní agentury.
Dalšími 50 miliony by měla stavbu podpořit Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE), jejíž tým Black Dogs zde také najde domov. Rektor Marek Vochozka vyzdvihl roli sportu na vysokých školách. Věří, že nový stadion nebude pouze ekonomickým motorem, ale i společenským a sportovním centrem regionu.
„Nechceme jen podporovat Black Dogs, ale obecně univerzitní sport. Naším snem je, aby i v Česku směřovala podpora sportu k takovým výšinám, jako je dnes v USA a Kanadě. Myslím, že toto je významný krok k naplnění tohoto cíle,“ řekl.
|
Hluboká se loučí s otevřeným stadionem. Brzdil rozvoj hokeje
Aréna bude mít kapacitu 350 sedících diváků. Kromě hokejových šaten v ní návštěvníci najdou restauraci s výhledem na fotbalové hřiště, zázemí pro veřejné bruslení, ale i posilovnu. Ta spolu s celoročním provozem stadionu vytvoří kvalitní podmínky i pro letní soustředění týmů.
Bude stát na místě starého kluziště. Z jedné strany se více přiblíží k fotbalovému hřišti, na té druhé se zruší kurty a vyroste parkoviště. „Co se týče typologie a tvaru, snažili jsme se nekonkurovat zámku, významné architektuře Jihočeského kraje, ale naopak splynout s okolím. Tomu odpovídají i materiály,“ komentoval Martin Sedmák z ateliéru A8000.
Stadion postaví konsorcium společností Auböck a Syner. „Naším cílem je vytvořit moderní, energeticky efektivní a uživatelsky přívětivý stadion, který bude sloužit sportovcům i veřejnosti po mnoho dalších let,“ ujistil obchodní ředitel společnosti Syner Miroslav Kot, pro jehož firmu jde o čtrnáctý zimní stadion, na němž se podílí.
Využití nebude žádný problém
Stávající nekryté kluziště sloužilo na Hluboké 25 let. Radní pro sport David Šťastný podotkl, že město stálo před rozhodnutím buď zrušit hokej a arénu zbourat, nebo postavit novou. Hluboká nyní hledá titulárního partnera, jehož jméno stadion ponese. „Chceme, aby zimní stadion přinášel do rozpočtu peníze, a ne aby byl dotovaný,“ vysvětlil.
Na nový stadion se těší i předseda hokejistů Petr Bělohlav. Ten v Kuki aréně strávil celé čtvrtstoletí a roky ji spravoval. „Nejsou za námi jednoduché časy, ale snažili jsme se, aby klub i veřejnost bruslili pravidelně, hlavně naše děti a školáci. Jsem rád, že budeme stavět nový stadion a budeme u té nové éry,“ sdělil.
|
Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly
Stadion bude domovem nejen pro hlubocké a univerzitní hokejisty. Město chce, aby v dopoledních hodinách byl i zázemím pro bruslení malých, krasobruslení. To vítá i primátorka Budějovic a krajská radní Dagmar Škodová Parmová. „Takové zázemí potřebujeme, protože už dnes víme, že v Budějovicích praskáme ve švech a Hluboká nám podává pomocnou ruku,“ konstatovala s tím, že na Hluboké se budou učit bruslit i děti z místních a okolních škol.
Hluboká stavbu stadionu řeší už zhruba pět let. „Když jsme vysoutěžili částku asi 360 milionů korun, tak si všichni mysleli, že žádný zimní stadion nebude. Nakonec se nám podařilo sehnat peníze a i tu částku o trochu snížit,“ oddychl si Šťastný.