Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Jan Jakovljevič
  14:22
Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší jeřáb v republice. Pro veřejnost se lávka otevře na konci září.

Už těsně před osmou hodinou ráno lze na mostě do hlubockého Zámostí napočítat přes třicet aut za dvě minuty. Je sobota, ve všední dny bývá doprava ještě mnohem silnější a bezpečný pohyb cyklistů mezi auty je téměř nemožný.

Nedaleko proti proudu řeky se ale chystá důležitá novinka, která zajistí, že se cyklisté a chodci dostanou přes řeku, aniž by se museli bát o své zdraví. Stavební dělníci tam usadí novou lávku, která vytvoří alternativní spojení obou břehů Vltavy.

Novou lávku v Hluboké nad Vltavou usadil na své místo největší jeřáb v republice. (9. srpna 2025)
Po hlubockých cyklostezkách jezdí často Pavel Borovka, který umisťování lávky sleduje se synem. „Určitě bude lepší jezdit po lávce než po mostě v Zámostí. Tam ani po silnici nejezdím, raději jedu po chodníku, i když vím, že se to nemá. Je to bezpečnější,“ míní.

Jde se na to

Pomalu se blíží devátá hodina, kdy má celá akce vypuknout. Devadesát metrů dlouhá a čtyři metry široká konstrukce už čeká na parkovišti u sportovního areálu na to, až ji zvedne největší jeřáb v republice a umístí ji nad hladinu Vltavy.

Podle starosty Hluboké Tomáše Jirsy (ODS) lávka spojí dvě cyklostezky a cyklistům jedoucím od Budějovic nebo ze Zámostí umožní bezpečný přejezd přes Vltavu. „Až tu budou nějaké akce a bude potřeba větší parkoviště, lidé mohou parkovat na druhé straně řeky a přes lávku přejít,“ doplňuje.

Zavřená stezka pošle cyklisty přes Vltavu, dočasný přívoz připluje na zavolání

Přesně v devět hodin se jde na to. Jeřáb za zvuků Smetanovy Vltavy zabírá a více než stotunovou lávku bez potíží zvedá do vzduchu a vynáší ji nad řeku. Úsilí stavařů na břehu Vltavy napjatě sledují stovky přihlížejících. „Už se blíží,“ komentuje jeden z mladíků.

Usazování probíhá pod dohledem autora lávky Vladimíra Janaty, který vše pozorně sleduje až do samého konce. „Vymysleli jsme lávku, která je velice nízká, a doufám, že nenaruší zdejší úžasnou přírodu,“ věří.

Vyšlo to a lávka po bezmála dvou hodinách sedí na svém místě nad řekou. „Všechno jde podle plánu. Největší strach jsme měli z teplot. Hrozí totiž, že ocelová konstrukce se v horku natáhne a nebude možné ji připnout na připravená ložiska,“ upřesňuje vedoucí projektu Jan Prokeš ze zhotovitelské společnosti Metrostav DIZ.

Proměna hlubocké školy. Teď staví pavilon a rozšiřují jídelnu, pak plánují halu

Zatím to vypadá, že se připnutí k ložiskům podaří. Pokud by to nakonec nevyšlo, tak si lávku odloží na hydraulické zvedáky nad řekou, aby bylo možné odepnout jeřáb. Pak by museli počkat na zchladnutí lávky a ložiska by aktivovali příští týden.

Cena? 90 milionů

Teď už bude potřeba jen upravit přístupové cesty, nainstalovat zábradlí a namontovat osvětlení. První cyklisté a chodci by se po lávce mohli projet nebo projít 20. září. Zprovoznění lávky vyhlíží i Petr Čečka z nedalekých Dobřejovic. „Budeme jezdit jen přes ní. Po mostě v Zámostí občas jedu, ale někdy kolo i vedu,“ říká.

Hlubocký radní David Šťastný odhaduje, že se nepodaří dodržet původní rozpočet 80 milionů korun. „Bude to spíš k 90 milionům korun, byly tam nějaké vícenáklady, jako třeba osvětlení.“ Většinu z částky, přesněji kolem 70 milionů korun, pokryly dotace. Lávku chtěli původně dokončit koncem května.

Lávka ale není jedinou novinkou pro cyklisty na Hluboké. Stavaři opravili také pravobřežní cyklostezku, kterou poničily povodně. Na kolaudaci pak čeká místní cyklostezka do Zámostí, ta by měla být hotová v následujících dnech nebo týdnech.

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Při ranním požáru v hale lakovny na Chebsku vznikla škoda dva miliony korun

Při ranním požáru v hale lakovny v Hazlově na Chebsku vznikla podle předběžného šetření hasičů škoda dva miliony korun. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů...

9. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

