Hluboká nad Vltavou má nové volejbalové hřiště, rozšiřuje nabídku sportovišť

Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku má nové volejbalové hřiště. Antukové sportoviště, které rozšiřuje nabídku v Parku Hluboká, stálo 1,4 milionu korun. Jeho vznik podpořilo město. Sportoviště se do zázemí u mládežnických baseballových hřišť přesunulo z podzámčí, kde se připravuje stavba zimního stadionu. ČTK o tom dnes informoval David Šťastný, jednatel Parku Hluboká a starosta Sokola Hluboká.
"Jsem rád, že se nám daří park postupně rozvíjet a doplňovat o další sportoviště. Volejbal má na Hluboké svou tradici a jsem přesvědčený, že nové hřiště nabídne kvalitní zázemí nejen pro soutěžní zápasy, ale i pro širokou veřejnost," uvedl Šťastný.
Na podzim chce vedení Parku Hluboká vylepšit zázemí pro všechna sportoviště. Kromě hřiště na volejbal areál nabízí dvě baseballová hřiště i zázemí pro hasiče, kde se konají například hasičské soutěže TFA. "Chceme, aby celý prostor fungoval jako jeden propojený celek," dodal Šťastný.
Spolupráci oceňují sportovní organizace. "Jsem rád, že na Hluboké funguje spolupráce mezi Sokolem a tělovýchovou. Doplňujeme se a společně vytváříme podmínky pro sport. Nové hřiště bude sloužit nejen našim volejbalovým soutěžím, ale i dětem, mládeži nebo třeba týmům z celé České republiky, které sem mohou přijet na soustředění," řekl předseda tělovýchovné jednoty Jindřich Soukal.