Dvě ledové plochy v Budvar aréně, jedna v centru Pouzar a běžně zhruba jen tři měsíce v roce otevřený stadion v Hluboké nad Vltavou. To jsou jediné možnosti pro bruslaře či hokejové kluby, které mohou v Českých Budějovicích a blízkém okolí využívat.
To se přibližně do dvou let zlepší. Z arény v Hluboké se stane moderní zimní stadion. Stavět se začne na začátku příštího roku. Dokončení je v plánu v roce 2027.
„Zimní stadion je pro Hlubokou posledním velkým sportovištěm, které na modernizaci čekalo. Chceme, aby sloužil všem – veřejnosti, školám, hokejovým týmům i krasobruslařům všech věkových i výkonnostních kategorií,“ popsal David Šťastný, radní pro sport města Hluboká nad Vltavou.
O novém stadionu se mluví už několik let. Původní plány i cena byly odlišné. Nakonec bude stát zhruba 325 milionů oproti původně odhadovaným 150 milionům. Jiný je však i koncept sportoviště.
„Někteří se diví, proč má mít pětitisícové město tak drahý zimní stadion. Ale on se stane dalším ekonomickým motorem města, podobně jako tomu je u sportovně-rekreačního areálu. Společně s Českými Budějovicemi chceme být národním sportovním centrem. Po dokončení stadionu věříme, že spolu s dalšími službami bude Hluboká nejlepší místo pro hokejové soustředění,“ odůvodnil Šťastný.
Sportoviště bude mít osm šaten pro týmy a jednu pro veřejnost, dále tělocvičnu, posilovnu, restauraci a salonek, tribunu pro více než 300 diváků. Vznikne multifunkční prostor, který bude využitelný i pro firemní a společenské akce. Plán na zahájení výstavby schválilo zastupitelstvo města.
Klíčové finance přinese Národní sportovní agentura, která přidá 120 milionů korun. Město jedná o příspěvku s Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE). Právě její univerzitní tým Black Dogs Budweis a HC Knights Hluboká jako tradiční účastník jihočeského krajského přeboru budou mít v aréně své stálé zázemí. Výstavbu zajistí vítězové výběrového řízení – českobudějovická firma Auböck ve spolupráci se společností Syner.
I přes vysokou částku v Hluboké věří a mají spočítané, že by náklady i následný provoz měli zvládnout. Současné fungování otevřené ledové plochy je naopak neefektivní a město ho musí dotovat. „Připravili jsme desetiletý finanční výhled, abychom zimní stadion dokázali postavit a zároveň zachovali tempo rozvoje Hluboké. Neohrozíme tím další projekty. Je to velký krok vpřed, ale zvládneme ho financovat odpovědně,“ zdůraznil starosta Tomáš Jirsa.
I díky velkému zájmu o ledové plochy v okolí krajského města by s využitím neměl být problém. „Už teď za námi chodí školy nebo mládež, čímž se vykryjí také dopolední hodiny. Chceme zvát ženské či mládežnické reprezentace. Díky dálnici budeme mít ještě rychlejší spojení i do Rakouska,“ uvedl Šťastný.
U příprav stadionu radou asistovali i bývalí známí hokejisté Jiří Šlégr nebo Václav Prospal. „Kvalitní zázemí je základem pro práci s mládeží. Stadion v Hluboké přitáhne nejen místní kluby, ale i reprezentační výběry nebo zahraniční týmy na soustředění. Hluboká má navíc své jedinečné kouzlo,“ přidal Šlégr.
Myslelo se také na parkování. Díky zrušení části tenisových kurtů vznikne sto míst pro automobily. „Dostavěli jsme lávku. Při nějaké velké události může posloužit jako parkoviště louka u ní. V zimních měsících je naopak nižší využití parkovišť u areálů pro letní sporty,“ naznačil David Šťastný.