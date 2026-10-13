Finálovou sérii otevřeli Hlubočtí v pátek na domácím hřišti vítězstvím 2:0. Výraznou postavou utkání byl nadhazovač Matěj Vlach, který během sedmi směn povolil soupeři pouze dva úspěšné odpaly a zaznamenal čtrnáct strikeoutů. O výsledku rozhodla už první směna. Domácí obsadili všechny mety a po odpalu Šimona Mlýnka získali dvoubodové vedení, které udrželi až do konce.
Druhé utkání se hrálo v Praze, kde série pokračovala i přes nepříznivé počasí. Kotlářka tentokrát převzala iniciativu a vítězstvím 7:0 si vynutila rozhodující zápas. Boj o titul se tak v neděli vrátil na jih Čech.
Na nadhazovací kopec se znovu postavil Matěj Vlach, přestože už v pátek odházel celé utkání. Hluboké opět vyšel vstup do zápasu: v první směně naplnila mety a Petr Mužík následně odpálil grand slam, tedy homerun při všech obsazených metách. I díky jeho čtyřbodovému odpalu se domácí ujali vedení 5:0.
Vlach poté završil mimořádné finálové vystoupení. Zaznamenal sedm strikeoutů a nepovolil Kotlářce jediný úspěšný odpal. V rozhodujícím utkání o titul tak dosáhl na no-hitter. Opřít se mohl také o bezchybnou obranu, která za celý zápas neudělala ani jednu chybu.
„Jsme na kluky nesmírně hrdí. Získat titul hned v prvním roce v Extralize U23 je obrovský úspěch a po vítězství našich nejmladších na mistrovství republiky U10 další krásný okamžik pro hlubocký baseball. Vedle výsledků mám radost především z toho, jakou partu kluci tvoří. Moc si přeji, aby jim vydržela, aby je baseball společně bavil dlouhá léta a abychom je vídali i v budoucnu v našem extraligovém A týmu,“ uvedl předseda klubu David Šťastný.