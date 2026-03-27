Lidé žijící v okolí továrny Lasselsberger na výrobu velkoformátových dlaždic v Borovanech si dlouhodobě stěžovali na hluk. Vedení závodu přislíbilo nápravu a postupně nainstalovalo tlumiče na komíny. Ten poslední minulý týden na takzvanou rozprachovou sušárnu, dosud nejhlučnější část provozu. Navíc zastavilo noční provoz. Obyvatelé ale hlásí, že je hučení obtěžuje dál.
Nyní se čeká na další výsledky měření, která mají ukázat, zda závod po úpravách splňuje hygienické limity. Nechává si je zpracovat sama firma u nezávislé měřicí agentury z Českých Budějovic.
Na sociálních sítích se kromě stížností objevují i výzvy, aby lidé hluk neřešili jen mezi sebou, ale posílali své zkušenosti přímo městu nebo stavebnímu úřadu. Obyvatelé se navzájem povzbuzují, aby si nenechávali informace pro sebe a aby každý podnět zazněl oficiální cestou. To potvrdil i starosta Vít Fialka. „Lidé se ozývají. Posílají většinou videa, takže to lze slyšet právě z toho, co natočí,“ komentoval.
Starosta připomněl, že největším zdrojem hluku byla rozprachová sušárna. „Ta byla nejvíc hlučná a vydávala speciální zvuky,“ zdůraznil. Borovanští je popisovali jako hučící digestoř nebo startující letadlo. V létě bylo nepohodlné pobývat venku, zvuk byl dobře slyšitelný i v místní části Dvorec.
Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice
Situace byla natolik vážná, že město nechalo na základě stížností obyvatel samo provést anonymní měření. To ukázalo výrazné překročení hygienických limitů. „Naměřili 53 decibelů, přitom povolených bylo 40,“ porovnal Fialka.
Právě tato čísla vedla k tomu, že hygienická stanice předala věc stavebnímu úřadu, který následně zastavil noční provoz závodu. Podle starosty byl zásah možný jen díky tomu, že šlo o jasně doložené překročení limitů. A také proto, že o stavu nevědělo ani samotné vedení firmy.
Závod uvedl, že provedl všechny slíbené kroky ke snížení hlučnosti. V lednu a únoru přibylo dvanáct tlumičů a minulý týden namontovali poslední. Zastavili hlučné noční provozy, tedy samotnou linku a pohyb přepravníků v areálu.
Podle výrobně-technického ředitele Václava Růžičky jsou úpravy hotové a nyní mají následovat už jen poslední kontrolní měření a jejich vyhodnocení do akustické studie. „Jsme ve finále a čeká nás závěrečné ověření hlučnosti,“ sdělil. Další dílčí opatření zatím neplánují. „Průběžně informujeme stavební úřad a připravujeme podklady pro kolaudaci,“ dodal.
Závod, kde firma postavila největší výrobní linku na keramické velkoformátové dlaždice ve své historii za 1,5 miliardy korun, zatím funguje ve zkušebním režimu.
Fialka zároveň zdůraznil, že si město váží toho, že firmu v Borovanech mají. „Každý starosta je rád, když do města přijde nová firma. Přináší to pracovní místa a oživí to celé okolí, restaurace, hotely, služby,“ vyjmenoval. Podle něj je přínos závodu zřejmý a město ho nechce zpochybňovat.
Zároveň ale připomněl, že Borovany leží v krajině, která je na hluk citlivá. „Jižní Čechy jsou specifické. My tady máme klid, takové luxusní podmínky,“ vysvětlil. Zatímco ve větších městech podle něj lidé podobné zvuky tolik nevnímají, v Borovanech je situace jiná. „U nás jsou lidé velmi senzitivní,“ dodal.
Právě proto starosta ocenil, že firma komunikuje a snaží hluk dostat pod limity. „Jsem rád, že se na tom pracuje a že chceme společně dosáhnout výsledku, kdy už to nebude slyšet,“ uzavřel.