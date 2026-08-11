Hnutí Krumlováci.cz povede do voleb v Českém Krumlově podnikatel Pavel Podruh

Kandidátní listinu hnutí Krumlováci.cz povede do voleb v Českém Krumlově podnikatel a zakladatel mezinárodně oceněného projektu Český soběstačný dům Pavel Podruh. Hnutí chce mimo jiné pro město získat více peněz z cestovního ruchu. Informovalo o tom v tiskové zprávě.
Momentálně platí turistický autobus za vjezd do města a výjezd z něj 1400 korun. Krumlováci.cz chtějí tarif zvýšit na 3500 korun. "Český Krumlov je turisticky mimořádně úspěšné město, ale tento úspěch musí být mnohem více vidět v běžném životě lidí, kteří tu žijí. Nechceme bojovat proti turismu. Chceme, aby z něj město získávalo vyšší příjem a vracelo ho do škol, ulic, sociálních služeb a dalších věcí, které místní využívají každý den," řekl Podruh. Podle propočtů hnutí by zvýšení tarifu za vjezd a výjezd autobusů ročně přineslo 15 milionů korun navíc.
Za Podruhem bude na druhém místě na kandidátní listině bývalá mluvčí radnice Olga Kneiflová. "Chceme otevřenou spolupráci, srozumitelnou komunikaci a hlavně dotažení konkrétních úkolů. Naším měřítkem nebude, kdo s návrhem přišel, ale zda dává smysl pro Krumlováky," řekla.
Komunální volby v Českém Krumlově vyhrálo v roce 2022 hnutí ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druzí skončili Občané patrioti se třemi mandáty. Třetí lidovci mají tři zastupitele. Čtvrtí ČK rozumem a srdcem-Nezávislí drží tři mandáty, dva zastupitele mají na pátém místě Jihočeši 2012. Šestá byla ODS se dvěma mandáty. Po jednom mandátu získali Nezávislí a Zelení, pak také Společně pro Krumlov (TOP 09), KSČM, Žijeme Krumlovem a Krumlováci. Do zastupitelstva se dostalo všech 11 kandidujících stran a hnutí. Po volbách vytvořili koalici zástupci ANO, Občané patrioti, ČK rozumem a srdcem-Nezávislí, ODS a Krumlováci se 14 zastupiteli z 23.