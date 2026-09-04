Hnutí Naše Česko chce ve volbách v Č. Budějovicích získat více než 14 mandátů

Autor: ČTK
  13:13aktualizováno  13:13
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| foto: ČTK

Hnutí Naše Česko chce v komunálních volbách v Českých Budějovicích získat více než 14 mandátů. Právě 14 křesel jeho nynější členové získali před čtyřmi roky, tehdy ale byli na kandidátce ODS. Hnutí chce prosazovat například stavbu nové čtvrti v areálu firmy Viscofan, rekonstrukci domova pro seniory Hvízdal nebo vybudování lávky pro pěší přes řeku Vltava. Jeho zástupci to řekli na dnešní tiskové konferenci. Volby budou 9. a 10. října. Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě deset politických subjektů.

"Chceme další čtyři roky pracovat a ani jeden ze 1460 dnů nepromarnit a rozvíjet naše krásné město," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová, která Naše Česko do podzimních voleb ve městě povede.

Před čtyřmi roky volby v Budějovicích vyhrála ODS, která stavěla především na nejbližších spolupracovnících jihočeského hejtmana Martina Kuby. Loni však Kuba stranu opustil a ohlásil vznik hnutí Naše Česko. Do něj vstoupili i primátorka Škodová Parmová nebo její první náměstek Petr Maroš. Z ODS do Našeho Česka odešlo 14 ze 16 zvolených českobudějovických zastupitelů.

Předseda jihočeských občanských demokratů Jiří Borovka uvedl, že ODS se otevírá novým tvářím, mladým lidem a novým příležitostem. ODS letos povede jako lídr do podzimních komunálních voleb v Českých Budějovicích Jan Teplý, syn majitele největší české mlékárenské firmy Madeta, v níž do loňska pracoval. Společnost ale opustil a živí se jako manažer. Madeta přitom podle médií poslala Kubovu hnutí Naše Česko dar ve výši 1,2 milionu korun.

"V našem programu jsou hmatatelné projekty, které obyvatelům do města přivedeme, zrealizujeme a velmi rádi je budeme lidem i v dalším čtyřletém období doručovat," uvedla primátorka. Velkou výhodu pro město vidí v tom, že vedení radnice i Jihočeského kraje tvoří z velké části stejní lidé z jednoho hnutí. "Nikdy v minulosti tu podobná synergie nebyla a podle mě rozvoj Českých Budějovic nelze dělat bez spolupráce s Jihočeským krajem," uvedl jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba.

Právě v Českých Budějovicích očekává nejlepší výsledek hnutí ze všech 156 obcí v republice, kde Naše Česko kandiduje. Voliči v říjnu rozhodnou o složení zastupitelstev ve zhruba 6200 obcí a měst.

V Českých Budějovicích tvoří kandidátní listinu hnutí z části zkušení politici jako právě Škodová Parmová, Maroš, Kuba nebo další náměstci primátorky Lubomír Bureš a Michal Šebek. Naše Česko vybralo i nové tváře, mezi něž patří například bývalý hokejový reprezentant Martin Hanzal, jenž odehrál 13 sezon v NHL.

Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Pátí Piráti měli tři zastupitele a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, kteří byli původně zvoleni za ODS.

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