Výstaviště zahajuje sezonu. Dva veletrhy lákají na malbu z čokolády i karavany

Jan Jakovljevič
  13:52
Ve čtvrtek 14. května začíná v Českých Budějovicích oblíbený veletrh Hobby a s ním se uskuteční už čtvrtý ročník Czech Food Expo, který bude plný dobrého jídla. Na výstavišti nedaleko centra města se představí 400 vystavovatelů a organizátoři očekávají kolem 40 tisíc návštěvníků. Může to nárazově znamenat i nápor pro dopravu v krajském městě, které je nyní plné uzavírek.
Hobby navštíví každý rok okolo 40 tisíc lidí.
Na jarní výstavu Hobby se každoročně vydávají desetitisíce lidí.
Širokou ulici vedoucí od hlavního vstupu na českobudějovické výstaviště k pavilonu Z zdobily už začátkem května dřevěné kolíky nastříkané zeleným sprejem. Na nich byly nadepsané názvy firem, vyznačovaly totiž přesné pozice jednotlivých stánků. Přípravy míří do finále a 33. ročník výstavy Hobby a čtvrté Czech Food Expo může ve čtvrtek 14. května začít.

Areál zaplní čtyři stovky vystavovatelů, organizátoři věří, že návštěvníků dorazí alespoň stejně jako v minulosti. „Očekáváme a doufáme ve 40 tisíc lidí, ideálně více,“ řekl obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna. Spojení obou akcí podle něj nabízí širokou nabídku aktivit pro celou rodinu.

Předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin poukázal na to, že oba veletrhy propojí společné téma, jímž bude cestování a související aktivity. Hobby podle něj už v posledních letech není jen o práci kolem domu, ale i o moderních technologiích pro bydlení, jako jsou nové styly vytápění, fotovoltaika, bateriová úložiště nebo problematika mobilních nebo modulárních domků.

Českobudějovické výstaviště zaplní od 14. do 17. května. Od čtvrtka do soboty bude areál otevřený vždy od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Vstupenky stojí online 110, na místě 130 korun. Rodinný vstup (2 + 4) je za 260, nebo 300 korun. Podrobné informace a program jsou na webu vcb.cz. Každoročně největší akce Země živitelka bude letos od 20. do 25. srpna.

„Cestování se nám do letošního Hobby prolíná sekcí karavaninku s prezentací obytných přívěsů a karavanů včetně odborného poradenství,“ přiblížil Severin. Kuběna jej doplnil, že k vidění budou obytné vozy, karavany či vestavby, svoji prezentaci však bude mít i firma vyrábějící speciální matrace, jež lze instalovat do obyčejných osobních vozidel.

Poznávat svět budou mít návštěvníci možnost i skrz každodenní promítání osmi cestovatelských filmů. Ty podle Severina zavedou diváky například do Mongolska, na Sibiř nebo do Jižní Ameriky. Firmy odprezentují i své elektromobily, elektrokola či mopedy. Chybět nebude ani zahrádkářská sekce plná sazenic, stromků, techniky, ale i s poradenstvím ohledně výsadby a pěstování.

Doprovodný program Hobby doplní například v sobotu a neděli výstava RC modelů v pavilonu T2, v pátek se v pavilonu C1 uskuteční Den linky 155 pro rodiny s dětmi. Zájemci si vyzkoušejí první pomoc a nahlédnou do moderní sanitky. „V pivovarské zahradě zahrají Babouci, Budvarka, Šumavanka a další,“ dodal Kuběna. V pavilonu R3 bude výstava rallye vozů.

Propojíme areál s městem, hotel pomůže s pořádáním kongresů, plánuje šéf výstaviště

Neméně zajímavý program nabídne i druhý z veletrhů Czech Food Expo, který láká na nové sekce kávy a čokolády. „Bude zde velká expozice kávy k ochutnání i vyzkoušení na jednotlivých workshopech. K tomu budou i přednášky o kávě, kde se pěstuje, jaké druhy existují,“ upřesnil Kuběna. U čokolády bude mimo jiné k vidění malba z ní vyrobená.

Novinkou je i rozšíření této jediné domácí potravinářské výstavy do pavilonu Z. Vzhledem k tématu Cestování za jídlem tam budou chtít organizátoři návštěvníkům ukázat, že gastronomie je důležitý pilíř cestovního ruchu. Cílem bude i představit kulinářské speciality ze čtyř českých krajů, včetně Jihočeského, a ukázat, proč stojí za to tato místa navštívit.

Na pódiích obou pavilonů vystoupí přední osobnosti gastronomie, například šéfkuchař Ondřej Slanina, kuchař Jan Albrecht nebo cukráři Vojtěch Vrtiška a Lucie Charvátová.

V pavilonu T1 vznikne i živá pekárna Svazu pekařů a cukrářů. „Návštěvníci uvidí, jak se dělá chléb od začátku až do konce,“ popsala marketingová manažerka svazu Gabriela Lokšan s tím, že si připravili i ochutnávky a při vstupech se zaměří na výrobu a zdobení koláčů a kvalitu chleba.

Chtějí však také ukázat pestrost a kvalitu české potravinářské produkce. „Kvalitní potraviny jsou naší prioritou. Proto podporujeme akce jako právě Czech Food Expo. Jsou výbornou příležitostí, jak seznámit veřejnost s našimi zemědělci a potravináři a ukázat jim výsledky jejich poctivé práce,“ řekl potravinový ombudsman Jindřich Fialka.

Kuběna zmínil i odborný rozměr programu v podobě Czech Food Forum. Ten plánují první den ve dvou blocích v pavilonu Z. První začne v 11 hodin a zaměří se na gastroturismus, druhý bude od 16 hodin a jeho předmětem bude to, jak dostat více českých potravin do obchodních řetězců a veřejného stravování.

