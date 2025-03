Motor touží v předkole zkrotit liberecké tygry. Zájem fanoušků je rekordní

Jak vidí předkolo osobnosti? Jaroslav Pouzar

„Budějovice určitě mají dobré šance na postup. Liberec letos není tak dobrý. Důležité je, aby Motoru zachytal brankář a dařily se přesilovky. Hodně se spoléhá na Milana Gulaše, když mu to nebude padat, tak se můžeme trápit. Ale jiného takového tam nemáme. Výhoda je, že začínáme doma, chce to dvakrát vyhrát.“ Aleš Kotalík

„Věřím, že sérii zvládneme. Liberec je pro nás lepší než Třinec, který to v play off umí a nabral formu. Ale žádný soupeř není lehký. I Liberec má vynikající hráče, je dobře vedený. Doufám, že nám navrátilci do sestavy pomohou udělat tým ještě lepší. Když zahrajeme tak, jak umíme, tak máme dobrou šanci na postup. Důležité budou výkony brankářů, rozhodovat budou lídři. Play off je o charakteru a vystoupení z komfortní zóny. Objevují se i nečekaní hrdinové. V Liberci jsem také hrál, bude to pro mě zajímavé.“ Václav Nedorost

„Čekám hodně vyrovnanou sérii. Nevidím jasného favorita, který by měl druhý tým přejet. Takových dvojic je v předkole víc. Věřím, že dál projdou Budějovice, tipuji výsledek 3:2 na zápasy. Důležité bude domácí prostředí a vstup do série. Rozhodnou podle mě výkony brankářů. Kdo lépe zavře branku, ten bude mít velkou výhodu. V Budějovicích a v Liberci jsem toho v Česku odehrál nejvíc, ale už je to historie a nijak speciálně sérii kvůli tomu neberu.“