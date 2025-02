Motor je v křeči. Legendě Suchánkovi chybí na ledě lehkost a odvaha

Poslední utkání před reprezentační přestávkou tak trochu dokumentovalo současnou situaci. Motor doma s Olomoucí sehrál urputné utkání, které po šedesáti minutách skončilo remízou 1:1. Hanáci zvládli prodloužení výborně, domácí skoro nepustili k puku a po povedeném úniku brali bod navíc.

„Je to takové křečovité, chybí mi ve hře hokejovost. Do kabiny nevidím, tak nevím, jakou jim trenér zadává taktiku. Fyzicky na to kluci mají, snaží se, ale Motor má tým na to, aby byl někde úplně jinde,“ zhodnotil Rudolf Suchánek, legendární obránce klubu.

Aktuálně je Motor na deváté příčce. Reálně může atakovat až šesté Karlovy Vary, které mají o pět bodů víc. Zároveň však Jihočeši musí koukat i pod sebe. Jedenáctá Olomouc i dvanácté Kladno nasbíraly o pět bodů méně. Třináctý Třinec je o další tři body zpět a je na tom stejně jako poslední Vítkovice.

„Tam už se hraje o všechno. Vítkovice se zvedly, Třinec je mistr a má ‚hokejový‘ kádr plný výborných hráčů. Očekávám, že to bude bitva do posledního kola. Hlavně, aby tam do toho nespadl i Motor, ale věřím, že se to nestane,“ odhadl Suchánek, který s 846 starty v nejvyšší soutěži dlouho držel rekord, o nějž ho pak připravil Josef Řezníček.

Motor nevyhrál v základní hrací době už devět zápasů za sebou. Naposledy se to povedlo téměř před měsícem doma proti Vítkovicím. Právě v tomto období se zdálo, že by Jihočeši mohli stoupat. Po Novém roce vyhráli čtyřikrát za sebou, chvíli byli šestí v tabulce. Jenže trend se otočil a nastal útlum.

„Letos je to dost specifické. Liga je hodně vyrovnaná a dalo se to čekat už na začátku sezony. I na našich hráčích je trošku znát nervozita. Kluci se snaží a pro nikoho to není jednoduché,“ přiznal po zatím posledním duelu budějovický trenér Ladislav Čihák.

Po utkání si část fanoušků poprvé za jeho působení na jihu Čech žádala jeho konec. Kouč věří, že si tým za deset dnů volna dostatečně odpočine, trochu psychicky oddechne a zároveň dobře potrénuje.

„Jedeme dál. Zápasů bude ještě spousta a asi každému se teď hodí reprezentační pauza. Kluci si vyčistí hlavy, potrénujeme a poté se do toho vlétne nanovo. Uvidíme, kdo jak odstartuje,“ doplnil.

Závěr základní části hokejové extraligy bude zajímavý na obou pólech tabulky i na hranách postupu do play off či přímo do čtvrtfinále. Motor měl před sezonou větší ambice, toužil po semifinále. K tomu je nyní daleko a času na vyladění formy už moc nezbývá.

„Play off je něco jiného, ale tým se musí dát dohromady. S tímhle hokejem to ale na velký výsledek nevidím. Nelíbí se mi založení útoků, obránci by měli dávat puky dřív dopředu. My kotouče hrajeme pořád jen o mantinel a bojujeme o ně. Hokej je o tom i něco zkusit, dovolit si. Často se mi zdá, že se jen čeká, jestli něco udělá nebo trefí Milan Gulaš,“ bilancoval Suchánek.

„Pecha měl někdo nahradit“

Podle něj mohlo být ještě hůř, kdyby tým nedrželi brankáři. Přitom právě tento post mnozí označovali před sezonou za možné slabší místo. Milan Klouček dostává víc prostoru, poslední zápasy ale chytal Jan Strmeň.

„Oba mužstvo drží. Honza Strmeň je velký, klidný, poslední duely mu vyšly. Problém je jinde, nedáváme góly,“ upozornil Rudolf Suchánek.

Fanoušci se tak trochu upínali k závěru ledna a konci přestupového období. Věřili, že dorazí nějaké posily nebo alespoň náhrada za Lukáše Pecha. Zkušený centr odešel na konci roku do partnerského Tábora, aby kohoutům pomohl k postupu do první ligy.

„Nevím, jak to přesně bylo, to je věc vedení. Ale podle mě to byla hloupost. Ať je to, jak chce, byl to výborný hokejista se skvělým myšlením. Určitě je to i lídr v kabině. Na ledě na to pořád měl. Když se ho rozhodli pustit, tak za něj měli přivést náhradu, protože je to pořád rozdílový hokejista,“ uvedl.

Teď už je na posily pozdě. Motor musí dohrát sezonu s tím, co má. Rozjezd po pauze nebude nic lehkého – příští středu doma první Sparta, pak do Mladé Boleslavi, doma Litvínov a do Pardubic.