Oba celky se střetly už v minulém týdnu, kdy kohouti vyhráli po obratu 2:1.
Od pátku do neděle bude Tábor hostit turnaj, kterého se zúčastní i Třebíč a rezerva rakouského Salcburku.
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....
Kraj Vysočina chce v jihlavské nemocnici stavět nový pavilon pro genetické laboratoře. Předběžně vyčíslené náklady stavby činí 470 milionů korun. Teď hledá...
Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...
Třetí přípravný zápas v letním období čeká hokejisty Tábora. Prvoligový nováček se v úterý od 18 hodin představí na ledě Litoměřic, které bude od letoška potkávat ve stejné soutěži.
Rodiče mladých hokejistů a krasobruslařů v Uherském Hradišti čeká složitá sezona. Kvůli demolici stávajícího zimního stadionu a výstavbě nového totiž budou jejich děti muset celý rok trénovat a hrát...
Nové soutěže v doprovodném programu nabídne festival Vizovické Trnkobraní, který se letos bude konat 56. rokem. Festival se po 11 letech stává z dvoudenní akce...
Moravská Třebová pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci Městského muzea, která začala vloni v červnu. Jejím cílem je nejen zajištění bezbariérového přístupu a...
Hudební program, setkání s bílou paní, divadelní prohlídku s mušketýry, zcela novou prohlídkovou trasu a zejména prodlouženou otevírací dobu nabídnou v sobotu...
První hosty přivítal hotel Česká Bouda Jilemnice. Město bývalý hotel Sumó odkoupilo a zrekonstruovalo za necelé čtyři miliony korun. Od investice si slibuje zvýšení cestovního ruchu.
Už 30. srpna se hradecký Park 360 promění v epicentrum fantazie, hudby a radosti. V areálu se koná Festival Kefír, kde se děti smějí nahlas a dospělí se smějí smát s nimi.
Plzeňská zoo hlásí další chovatelský úspěch. Po čtyřech letech se tam vylíhla mláďata varana Mertensova. Nejpozoruhodnější je, že se do vejce dlouhého 6,5 centimetrů vměstnalo mládě, které i s ocasem...
Studium informačních technologií (IT) je v současnosti stále doménou mužů. Jednou z aktivit, která má zvýšit podíl žen, je Letní škola IT pro holky. Pořádá ji...