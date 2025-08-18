Hokejisté Tábora sehrají odvetu proti Litoměřicím

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  16:09
Třetí přípravný zápas v letním období čeká hokejisty Tábora. Prvoligový nováček se v úterý od 18 hodin představí na ledě Litoměřic, které bude od letoška potkávat ve stejné soutěži.

Na první finále dorazily přes čtyři tisíce fanoušků. | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Oba celky se střetly už v minulém týdnu, kdy kohouti vyhráli po obratu 2:1.

Od pátku do neděle bude Tábor hostit turnaj, kterého se zúčastní i Třebíč a rezerva rakouského Salcburku.

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kraj chystá v jihlavské nemocnici stavbu laboratoří za 470 mil. Kč

Kraj Vysočina chce v jihlavské nemocnici stavět nový pavilon pro genetické laboratoře. Předběžně vyčíslené náklady stavby činí 470 milionů korun. Teď hledá...

18. srpna 2025  14:35,  aktualizováno  14:35

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  16:14

Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů

Rodiče mladých hokejistů a krasobruslařů v Uherském Hradišti čeká složitá sezona. Kvůli demolici stávajícího zimního stadionu a výstavbě nového totiž budou jejich děti muset celý rok trénovat a hrát...

18. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Vizovické Trnkobraní nabídne soutěže Vynes trnku do oblak a v pojídání frgálů

Nové soutěže v doprovodném programu nabídne festival Vizovické Trnkobraní, který se letos bude konat 56. rokem. Festival se po 11 letech stává z dvoudenní akce...

18. srpna 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Moravská Třebová dokončuje stavební část rekonstrukce Městského muzea

Moravská Třebová pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci Městského muzea, která začala vloni v červnu. Jejím cílem je nejen zajištění bezbariérového přístupu a...

18. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

Hradozámecká noc na jihu Moravy nabízí hudbu i setkání s bílou paní či mušketýry

Hudební program, setkání s bílou paní, divadelní prohlídku s mušketýry, zcela novou prohlídkovou trasu a zejména prodlouženou otevírací dobu nabídnou v sobotu...

18. srpna 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Česká Bouda v Jilemnici je opět v provozu, ubytovává sportovce i rodiny

První hosty přivítal hotel Česká Bouda Jilemnice. Město bývalý hotel Sumó odkoupilo a zrekonstruovalo za necelé čtyři miliony korun. Od investice si slibuje zvýšení cestovního ruchu.

18. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Bejbypank, totální blbiny i jízda popelářským vozem. Blíží se nejzábavnější víkend ve vesmíru

Už 30. srpna se hradecký Park 360 promění v epicentrum fantazie, hudby a radosti. V areálu se koná Festival Kefír, kde se děti smějí nahlas a dospělí se smějí smát s nimi.

18. srpna 2025  15:26

Zvířecí pozoruhodnost. Z malého vejce se vylíhl čtyřnásobně větší varan

Plzeňská zoo hlásí další chovatelský úspěch. Po čtyřech letech se tam vylíhla mláďata varana Mertensova. Nejpozoruhodnější je, že se do vejce dlouhého 6,5 centimetrů vměstnalo mládě, které i s ocasem...

18. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Brněnská letní škola se snaží přilákat středoškolačky k studiu informatiky

Studium informačních technologií (IT) je v současnosti stále doménou mužů. Jednou z aktivit, která má zvýšit podíl žen, je Letní škola IT pro holky. Pořádá ji...

18. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

