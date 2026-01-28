Táborští hodlají soupeři porážku vrátit v utkání, které startuje ve středu od 17.30 hodin na vsetínském Lapači. Domácí jsou v tabulce pátí, kohouti sedmí.
Hokejisty Tábora čeká odveta se Vsetínem
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Oderská církevní škola rozšiřuje ubytování pro studenty, opravila historický dům
Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách na Novojičínsku rozšiřuje zázemí pro studenty. V opravené budově někdejšího...
Charitní pečovatelská služba v Litomyšli získala nové zázemí
Charitní pečovatelská služba v Litomyšli na Svitavsku získala nové zázemí. Na pomezí průmyslové zóny a Trstěnické ulice postavila budovu nazvanou Vila...
Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc
Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...
Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání
Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...
Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy
Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného mezi naturalismem a klasicismem, nabízí výstava s názvem Idea...
Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem
Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole. Tragická nehoda se stala v úterý večer v České Vsi, jde o...
Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá
Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...
Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí
Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...
Ostravská náměstkyně Hoffmannová dál povede školství, koalice změnu odmítla
Náměstkyně ostravského primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) bude svou funkci od února do konce volebního období vykonávat z pozice neuvolněné...
Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr
Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...
KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...