Hokejové kluby z Budějovic a Tábora potvrdily spolupráci

Dlouhé roky České Budějovice a Tábor nemohly najít společnou řeč. Oba kluby si hleděly hlavně na vlastní záležitosti, přestože výhody případné vzájemné spolupráce vnímaly.

„Jsem u hokeje v Motoru dvanáct let a celou dobu se o tom bavíme. Naším cílem je, abychom měli v první lize partnerský klub a mohli v něm ohrávat hráče. Zároveň bychom mu tím pomáhali. Jsem z tohoto projektu nadšený,“ uvedl budějovický generální manažer Stanislav Bednařík.

Hlavní cíl obou klubů v nejbližší době je postup kohoutů do první ligy. Táborští se o to snaží již několik let, loni skončili v sedmém zápase semifinále play off s Havířovem. Letos mužstvo ještě doplnili a jasně vedou svoji druholigovou skupinu.

„Věříme, že sezonu dotáhneme k postupu. Propojení obou klubů i Jihočeského kraje mě moc těší. Bude užitečné i pro spolupráci v mládeži a jde o další motivaci pro nadějné hokejisty,“ zmínil předseda klubu HC Tábor a majoritní vlastník hlavního partnera C-energy Michal Šušák.

Spolupráci hokejových klubů podpořil i Jihočeský kraj. Ten přidá v následujících dvou letech celkům 1,2 milionu korun. „Jde hlavně o to, aby týmy měly širší kádry, mohly si vzájemně víc pomáhat. Pro to je ekonomika klíčová. Není to podpora jen dvou klubů, ale celého jihočeského hokeje, pro který je důležitý postup Tábora i celkově tato spolupráce,“ doplnil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Důkazem spolupráce byl přestup zkušeného útočníka Lukáše Pecha, který před koncem roku odešel do Tábora, aby mu pomohl k postupu. Kádr kohoutů rozšířil i budějovický bek René Piegl.

I na tomto přesunu se podílel Pavel Baloun, jednatel firmy Banes, kterou Motor nese druhým rokem v názvu. „Mezi kluby vždy nepanovaly idylické vztahy. Existovaly různé malicherné důvody, proč to nešlo. Já možná trochu obrousil hrany vztahů a jsem rád, že teď už to bude fungovat tak, jak má,“ podotkl.