Holašovice na slavnostech přivítají na 200 lidových tvůrců z Česka i Evropy

Selské slavnosti Holašovice letos lákají na hudební program, ale také na koláče, buchty a výrobky od 200 řemeslníků. Lidovou slavností ožije jihočeská náves ve stylu selského baroka od 24. do 26. července. Pořadatelé pro letošní 27. ročník rozšířili program pro rodiny s dětmi a zvětšili zastřešení před hlavními pódii, řekla dnes novinářům Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
Letos se do Holašovic, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO, sjedou dvě stovky lidových tvůrců z České republiky, Slovenska, Maďarska či Rakouska. Většina řemeslníků na jarmarku své umění předvádí v dobových oděvech. "V dnešní digitální době a při rychlém nástupu umělé inteligence nabízíme lidem naprostý kontrast – návrat k poctivé lidské práci, u které vidíte zručnost, tradici a hmatatelný výsledek," uvedl Jan Jílek, starosta Jankova, pod které Holašovice patří.
Návštěvníci se mohou těšit na hudební program více než 300 interpretů od cimbálovky a dechovky až po večerní rocková vystoupení. Díky novému zastřešení budou chráněni před deštěm i prudkým sluncem. Mezi největší letošní lákadla patří Argema, SteySky, Honza Nedvěd mladší, Jakub Smolík, Pavlína Jíšová, Nezmaři, Babouci, Olympic Revival Band nebo Písně Karla Svobody.
Rodiny s dětmi čeká rozšířený program. Náves ožije dobovými kolotoči, staročeskými hrami a atrakcemi, tvůrčími dílnami či historickými řemesly, která si malí návštěvníci mohou sami vyzkoušet. U dobové kovárny se navíc o víkendu odehrají tematická divadelní představení.
Na slavnosti každoročně dorazí kolem 11.000 návštěvníků. Kromě ukázek řemesel je láká i vyhlášená gastronomie, jejímž vrcholem je soutěž o nejlepší jihočeskou buchtu a koláč, tedy Buchtobraní a Koláčobraní. Celodenní vstupné, které je 250 korun pro dospělé a 500 pro rodiny s dětmi, platí pro pohyb v prostoru návsi. Z Českých Budějovic mohou využít kyvadlovou dopravu. Zaplacením vstupného na náves návštěvníci přímo podporují udržení ohrožených řemesel a pomáhají obci pečovat o dědictví UNESCO. Jízdní řády a program slavností najdou zájemci na webových stránkách na www.holasovice.eu.