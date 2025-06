Krátká honička skončila ve slepé ulici, řidič se před policisty zamkl v autě

13:42

V automobilovou honičku a nezbytné rozbití okénka vyústila běžná policejní kontrola v Katovicích na Strakonicku. Hlídka chtěla zastavit dvaačtyřicetiletého muže, který však za volantem neměl co dělat, a tak se jim snažil ujet. Doplatil na to, že zajel do slepé uličky, kde se před policisty zamkl v autě. To mu nebylo moc platné, policisté ho na místě zadrželi a hrozí mu vězení.