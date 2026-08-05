Horko na jihu Čech pokračuje, v Českých Budějovicích dnes bylo 37,9 stupně

Teplotní rekordy dnes překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji, na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. ČTK to řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová. V Českých Budějovicích dnes meteorologové naměřili 37,9 stupně Celsia. Na jihu Čech tak pokračovaly tropické dny na jihu Čech, které by však od čtvrtka mohly přechodně skončit.
"Rekordy dnes nepadly pouze na stanicích Kvilda Perla a v Hliništi," uvedla meteoroložka. České Budějovice překonaly historické maximum z roku 2022, kdy v jihočeské metropoli bylo 35,1 stupně. Druhou nejvyšší hodnotu dnes naměřili v Byňově na Českobudějovicku, a to 37,2 stupně Celsia. Předchozí rekord z roku 1994 měl hodnotu 34,6 stupně Celsia.
Odpoledne se dnes na některých místech Jihočeského kraje objevily bouřky. Mírně ochladit by se mělo ve čtvrtek, kdy meteorologové očekávají teploty 26 až 29 stupňů Celsia s přeháňkami a bouřkami. Podobné teploty budou i v pátek, ale už nebude pršet. "Od soboty se zase začne vyjasňovat a v neděli pak předpokládáme teploty až 32 stupňů Celsia," řekla Houbová.