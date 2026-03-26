Vesnické hospody padnout nenecháme. Jihočeští starostové usilují o jejich zachování

Jan Jakovljevič
  13:32aktualizováno  13:32
Hospody dlouho neodmyslitelně patřily k životu na českém venkově, v posledních letech jich však postupně ubývá. Starostové na jihu Čech chtějí tuto tradici zachovat a provoz zařízení se snaží podporovat. Někde obecní hospodu provozují sami, jinde vytvářejí vhodné podmínky pro nájemce.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hospody na venkově zanikají. Podle dat Plzeňského Prazdroje jde za posledních pět let v obcích v Česku do pěti tisíc obyvatel o zhruba 1 500 takových zařízení. Obchodní ředitel pivovaru Roman Trzaskalik však poukazuje, že v uplynulém roce naopak šest desítek podniků přibylo, což ukazuje, že místní o ně mají zájem.

„Na fungování vesnických hospod měla v posledních letech obrovský dopad pandemie covidu, růst cen energií a dalších vstupů. Pro velkou část takových podniků je přitom zásadním ekonomickým hybatelem pivo. To si uvědomujeme a snažíme se vesnickým hospodám pomáhat. Naším cílem je udržet je v co největším počtu obcí,“ doplnil Trzaskalik.

Na jihu Čech se o chod hospod zasazují i sami starostové. To platí třeba o Bečicích u Týna nad Vltavou, kde ji provozuje Petr Dvořák se svou ženou. „Má ji manželka, ale je to rodinný podnik. Jako starosta jsem chtěl hospodu udržet, a když do toho nikdo nechtěl jít, vzal jsem to na sebe,“ přiblížil s tím, že hospoda na vesnici vždy byla a měla by být.

Zatím otvírají jen v pátek

Než se té místní ujali, byla zavřená asi čtyři měsíce. „Předtím jsme tu měli nájemníka, který sem dojížděl, a nebylo to podle představ, tak jsme tomu chtěli dát jiný švih a pravidelnost,“ vysvětlil. Otevřeno mají každý pátek, pokud nemají domluvené akce. V létě zvažují, že by otevřeli ještě každou středu, což se v zimě kvůli vytápění prostor nevyplatí.

Hostům bečické hospody nabízí starosta hlavě výborné pivo, což považuje za nejdůležitější. „Jsou tam navíc šipky, které lidi baví. Chceme z toho udělat místo pro pravidelné setkávání. Je to kulturní věc,“ řekl. Bečice mají 103 obyvatel, do hospody pravidelně chodí do 15 lidí.

Nájem jen za stovku ročně. I tak vesnice bojují proti mizení hospod

O zachování provozu hospody usilují i v Hamru na Třeboňsku, kde žije zhruba 350 obyvatel. Mezi způsoby podpory patří podle slov starosty Tomáše Panenky snížené nájemné či pořádání obecních akcí. Obec se také snaží budovu starou 50 let nebo aspoň její okolí neustále vylepšovat. Pořídila nové stojany na kola, terasu, letos vznikne dobíjecí stanice pro elektrokola.

Panenka poukázal na připomínky části zastupitelů, že by peníze šlo využít jinak. „Obec Hamr nemá žádné pozemky, lesy, má tři budovy. Jako správný hospodář musíte majetek udržovat, aby vám nespadl na hlavu,“ reagoval. Stavba prý vyrostla v akci Z a má neustále nějaké problémy. Sousedí navíc s bytovým domem, kde žije šest rodin, které by špatný stav ohrožoval.

Hospoda je v létě v denním provozu, v zimě funguje v pátek a sobotu, případně při nějaké akci. „Je to dostupné podle možností hostinského, protože budova je poměrně veliká, vytápění stojí hodně peněz a to už jde všechno za nájemcem,“ uvedl. Součástí budovy je i kadeřnictví a nově vybudovaná tělocvična pro hasiče.

Velešín plánuje spolkový dům

Problémy s chybějící hospodou neřeší jen malé vsi, nýbrž i téměř čtyřtisícový Velešín na Krumlovsku. Podle starosty Petra Vágnera je přímo ve městě jen asijské bistro, další dvě hospody jsou až v místní části Holkov. Naději představuje nový spolkový dům, jehož stavba se nyní připravuje. „Jeho součástí je i příprava na hospodu, kterou bychom rádi pronajali,“ nastínil.

Kdy se ale začne stavět, není jasné a bude záviset na tom, jestli se podaří sehnat dostatek peněz. Zastupitelé v únoru rozhodli, že se má pokračovat ve variantě demolice a novostavby, rekonstrukce objektu na náměstí by vyšla dráž. Projekt má stát 176 milionů korun s daní. Vágner poukázal na to, že bez dotací a úvěru se neobejdou, nechtějí však poškodit finanční zdraví města do dalších let.

Velešín bude mít na náměstí nový spolkový dům pro koncerty i jógu

Pokud peníze seženou, chtějí začít stavět příští rok. Práce by měly trvat 18 měsíců. Dokumentaci připravovali spolu s místními spolky. „Rozměrově, povrchem i zázemím je to nastavené na fungování spolků a sportů. Počítá se s využitím ze strany taekwonda, stolního tenisu, mohou tam být cvičení jako jóga a pilates,“ líčil. Součástí bude i sál, kde bude možné pořádat například svatby.

Mají program Vesnice

Trzaskalik z Prazdroje zmínil, že za posledních osm let investovali do pomoci vesnickým hospodám přes 30 milionů korun skrz program Vesnice. Více než tisícovce z nich pomohli s opravou fasád či pořízením zahrádek, ale i s pořádáním speciálních akcí, dožínek nebo Velikonoc, aby lidé měli důvod k návštěvě.

„Když hospody udělají něco navíc, je velká šance, že hosté přijdou a jim se zvýší tržby, což hospody, které se do programu zapojily, potvrzují,“ sdělil.

Nyní prý pracují na nové strategii pomoci vesnickým hospodám a setkávání na venkově. Přitom chtějí spolupracovat s obcemi a starosty, kteří mají místní znalost a největší zájem na fungující hospodě a společenském životě v obci.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Business Factory se stává marketingovým partnerem Trinity Bank

26. března 2026  14:07

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby.

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona. Evakuováno bylo celkem 465, prvotní zprávy hovořily o 200 lidech. Pět lidí prohlédli záchranáři. Na místě zasahovali hasiči ve...

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné....

Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

ilustrační snímek

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit...

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na...

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město...

Samsung představuje Galaxy A57 a A37 5G: Profi funkce za dostupnou cenu

26. března 2026  13:30

