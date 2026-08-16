Oprava hotelu musí počkat, ve Volarech jsou důležitější akce, zaznělo na zastupitelstvu

Markéta Sedláčková
  11:22aktualizováno  11:22
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Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.

Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Na jednání zastupitelů ve Volarech se řešila možná rekonstrukce Hotelu...
Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
5 fotografií
Zastupitelé Volar na Prachaticku neschválili záměr, který měl umožnit rekonstrukci městského Hotelu Schreiner. Budova z počátku sedmdesátých let, známá pod bývalým názvem Hotel Bobík, přirozeně patří k volarskému náměstí, ale po padesáti letech už potřebuje zásadní opravu.

Vedení Městských lesů, které mají hotel v nájmu, tvrdí, že budova začíná být na hraně životnosti. Jenže část zastupitelů i občanů upozorňovala, že město má naléhavější potřeby, například vyřešení nedostatečných možností bydlení, opravu bazénu nebo čistírny odpadních vod splňující požadavky na kvalitu vody. Návrh financování oprav v navrhované podobě tak nebyl schválený.

Městské lesy počítaly s tím, že opravu pokryjí zčásti z vlastních prostředků a zčásti úvěrem. Loni už zaplatily přibližně osmnáct milionů korun, které byly nutné k udržení provozu. Vylepšení by přineslo sjednocené moderní pokoje, nové technické zázemí, sociální zařízení, vybavení kuchyně a wellness. Celkovou rekonstrukci měl pokrýt bankovní úvěr ve výši 84 milionů korun.

Městská organizace však potřebovala souhlas zastupitelstva, aby město Volary jako vlastník současně ručilo za úvěr svým majetkem.

Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
Na jednání zastupitelů ve Volarech se řešila možná rekonstrukce Hotelu Schreiner.
Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.
5 fotografií

Jednatel Miroslav Řežábek vysvětloval, že technický stav hotelu už neumožňuje pokračovat jen v dílčích opravách. Upozorňoval, že budova je po padesáti letech provozu v neudržitelném stavu. Podle něj by se rekonstrukce rozpočtu města přímo nedotkla, město by pouze umožnilo ručení budovou, protože je jejím vlastníkem, zatímco úvěr by spláceli například z prodeje dřeva.

„Je to rozhodně investice do majetku, který bude fungovat dál a nejen přinášet peníze městu,“ zdůraznil. Dodal, že moderní hotel může přilákat turisty, kteří využijí dalších služeb ve městě. Když se však hotel kompletně neopraví, začne naopak rychle chátrat.

Z hotelu Bobík ve Volarech jsou největší evropské konopné lázně

Starostka Martina Pospíšilová (Jihočeši 2012) při projednávání zdůraznila, že město by do projektu finančně nevstupovalo. „My si nebudeme půjčovat. Pokud si někdo bude brát úvěr, tak Městské lesy a ony ho budou splácet,“ objasnila.

Opozice však připomínala, že stejně město úvěr zasáhne. Tomáš Válek (Odvážně pro Volary) uvedl, že budoucí zisk Městských lesů by jinak jako příjem do rozpočtu mohl směřovat na jiné akce. Takto bude vázaný právě jen na splácení opravy hotelu. „Máme mnoho investičních plánů a toto jsou peníze, o které město přijde,“ nastínil.

Někteří místní jsou proti

Ivo Rolčík (Srdcem pro Volary) upozornil, že pokud by se hotel opravil najednou, výsledek by byl velmi reprezentativní. „Ale osobně bych peníze viděl na jiné priority, než je hotel, který místním občanům víceméně nic nedá, kromě toho, že bude reprezentovat město,“ komentoval.

Někteří občané přišli na jednání právě kvůli tomuto bodu, protože se jim záměr nelíbí. Jedna z volarských seniorek připomněla, že majetek Městských lesů je majetkem města, a tedy i všech občanů.

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„Každý z nás má kousek toho lesa,“ řekla. Podle ní by se tak úvěr na hotel splácel z prostředků, které patří všem Volarským. „Hotel Bobík je pro mě sci-fi. Místní tam nechodí. Co by tam dělali? “ komentovala.

Podle jejích slov hotel nenabízí nic, co by domácí přitáhlo. Pochybovala o provozu mimo sezonu i o tom, zda by wellness mělo reálný přínos. „Město má jiné akutní starosti, například havarijní stav bazénu. Z čeho příští rok zaplatíme čističku?“ ptala se zastupitelů.

Při závěrečném hlasování návrh těsně nezískal nadpoloviční většinu hlasů, nebyl přijatý, a město tak nedá souhlas k tomu, aby jeho budova sloužila jako zástava pro úvěr.

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