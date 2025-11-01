Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Jan Jakovljevič
  9:32aktualizováno  9:32
Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu. Práce na přestavbě mají začít na konci roku 2026.
Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...
Tak by mělo vypadat wellness v hotelu Malý pivovar.
Tak by měla vypadat recepce v hotelu Malý pivovar.
Tak by měl vypadat pokoj v hotelu Malý pivovar.
8 fotografií

Podloubí v českobudějovické ulici Karla IV. pomalu chátrá, omítky u přilehlých pilířů začínají opadávat a lidé, kteří patřili mezi pravidelné návštěvníky, kolem budovy jen bez povšimnutí procházejí.

Kdysi živé okolí hotelu Malý pivovar v samém centru krajského města připomíná doby své největší slávy už jen vzdáleně. Na dveřích sice visí informace o rekonstrukci zařízení, stavební ruch však dosud nezačal. Kromě ubytovacích kapacit se na témže místě nacházela i kavárna a pivovarská restaurace, nyní nefunguje ani jedno.

Památkově chráněná budova patří státu, hospodaří s ní Budějovický Budvar. Ten už však připravuje plány na modernizaci historického objektu, která mu snad navrátí původní věhlas. Hotel zavřeli v červnu 2021 kvůli jeho technickému stavu, který neodpovídal současným potřebám.

„Budova celkově vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Je energeticky velmi náročná, potrubí praská ve zdech,“ vysvětlila manažerka komunikace národního pivovaru Barbora Povišerová. Ujistila, že Budvar s hotelem nadále počítá.

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic.
Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic.
Tak by mělo vypadat wellness v hotelu Malý pivovar.
Tak by měla vypadat recepce v hotelu Malý pivovar.
8 fotografií

Aktuálně mají s budoucím provozovatelem odsouhlasený vzorový pokoj, na jehož základě nyní pracují na projektu. Povišerová očekává, že Budvar získá stavební povolení v létě 2026 a rekonstrukce začne v posledním čtvrtletí téhož roku. Potrvá přibližně dvanáct měsíců, opravený hotel se má tedy návštěvníkům otevřít koncem roku 2027. Na kolik úpravy vyjdou, pivovar nesdělil.

Přilehlou restauraci Budvarka navštěvoval například Ondřej Talíř. Aktuální stav objektu je podle něj smutný, o plánech Budvaru na jeho opravu neměl tušení a vítá je. „Jakákoliv neudržovaná budova v centru města je samozřejmě špatně, a obzvlášť taková, která měla velkou kulturně-společenskou přidanou hodnotu,“ komentoval.

Spolu s hotelem plánuje pivovar otevřít nový provoz, který na původní Budvarku naváže. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí na začátku roku 2017, nabízela nekuřácké prostředí až pro 140 hostů, ale na podzim 2022 zavřela. Talíř doufá, že se podaří na tyto podle něj povedené úpravy navázat a udělat z restaurace moderní pivnici, která si však zachová budějovického ducha.

Volné byty pro uprchlíky ubývají, v plánu je i ubytování v tělocvičnách

Plány Budvaru na rekonstrukci Malého pivovaru nicméně nejsou ničím novým. V říjnu 2023 o nich mluvil ředitel Petr Dvořák s tím, že pivovar dokončuje dokumentaci pro stavební povolení. Oprava, jejímž cílem byla modernizace hotelu a zvětšení jeho kapacit, podle jeho tehdejšího vyjádření měla začít následující rok a trvat rok a půl.

„Předpokládám, že v druhé polovině roku 2024 by se mohlo začít stavět. Chceme Malému pivovaru vrátit lesk a slávu, protože ta budova už je vybydlená, proto ji teď využíváme víceméně jenom jako ubytovnu,“ řekl tehdy pro ČTK.

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Po uzavření sloužil hotel i lidem, kteří prchali před válkou na Ukrajině. Budvar jim nabídl jeho kapacitu od března 2022 do téhož měsíce roku 2024. Povišerová uvedla, že na začátku v něm žilo přibližně osmdesát uprchlíků, postupně však jejich počet klesal. Ke konci jich bylo už pouze šestadvacet. Manažerka komunikace národního pivovaru však upozornila, že tento krok nikterak neoddálil plány na rekonstrukci hotelu.

„Zdržení bylo způsobené tím, že jsme museli přepracovat projekt a optimalizovat ho tak, aby dával ekonomický i provozní smysl. Vše je nyní hotové a projekt pokračuje podle plánu,“ upřesnila.

V době, kdy Budvar své kapacity nabídl pro uprchlíky, personální ředitelka Monika Grešová souvislost mezi odsunutím rekonstrukce a ubytováním Ukrajinců naznačila. „Hotel byl zavřený, protože jsme se připravovali na jeho rekonstrukci. Ta prozatím počká a pokoje využijí lidé prchající před válkou. Je tam 80 míst,“ sdělila tehdy MF DNES.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice za 28 milionů korun

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice. Projekt za 28 milionů korun vzniká na nevyužité ploše mezi areálem Hasičského záchranného sboru (HZS) a...

1. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...

1. listopadu 2025  12:12

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 1. listopadu 2025  12:09

Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  12:02

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V Rymáni na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel na místě

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina...

1. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Smíchov

Sobotní brzké ráno na Smíchově

vydáno 1. listopadu 2025  11:14

Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

1. listopadu 2025  11:04

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zlínské divadlo nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Zahrne inscenace Babička, Hra, která se zvrtla, Starý bílý muž, Drákula - komedie...

1. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Na dálnici D48 u Rychaltic ŘSD opravuje popraskané betonové desky

1. listopadu 2025  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.